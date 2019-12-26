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      Массовое отравление в церкви Франции: подробности трагедии

      9 Читати новину українською
      Массовое отравление угарным газом во Франции / thelocal.fr

      На севере Франции во время рождественской службы 25 декабря был госпитализирован 21 человек. Двое из них находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.

      По предварительным данным, причиной массового отравления был угарный газ. Об этом сообщило французское издание Le Soir.

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      Во время праздничного богослужения несколько человек пожаловались на сильную головную боль. К храму сразу вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей. Пожарные измерили в помещении церкви уровень угарного газа и обнаружили повышенное содержание ядовитого вещества.

      Мчсники эвакуировали из храма в помещение мэрии более 150 верующих, из них 21 человек был госпитализирован, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Одного пострадавшего доставили в специализированный медицинский центр и поместили в гипербарическую кислородную камеру.

      •  
        Отравление угарным газом – симптомы
        Легкая степень:  
        • Головная боль
        • Головокружение;
        • Тошнота, возможна рвота;
        • Першение в горле;
        • Затруднительное дыхание;
        • Неприятные ощущения в области сердца.

        Средняя степень:

        • Вышеперечисленные симптомы;
        • Оглушение;
        • Покраснение лица;
        • Зрачки становятся суженными или разного размера;
        • Потеря сознания

      Сейчас прокуратура устанавливает, как ядовитое вещество попало в церковное помещение. На время расследования местные власти закрыли церковь для посетителей.

      Массовое отравление во время рождественской службы во Франции: видео

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Постраждалі Новости Франции
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