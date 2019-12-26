Массовое отравление в церкви Франции: подробности трагедии
На севере Франции во время рождественской службы 25 декабря был госпитализирован 21 человек. Двое из них находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.
По предварительным данным, причиной массового отравления был угарный газ. Об этом сообщило французское издание Le Soir.
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Во время праздничного богослужения несколько человек пожаловались на сильную головную боль. К храму сразу вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей. Пожарные измерили в помещении церкви уровень угарного газа и обнаружили повышенное содержание ядовитого вещества.
Мчсники эвакуировали из храма в помещение мэрии более 150 верующих, из них 21 человек был госпитализирован, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Одного пострадавшего доставили в специализированный медицинский центр и поместили в гипербарическую кислородную камеру.
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Отравление угарным газом – симптомыЛегкая степень:
- Головная боль
- Головокружение;
- Тошнота, возможна рвота;
- Першение в горле;
- Затруднительное дыхание;
- Неприятные ощущения в области сердца.
Средняя степень:
- Вышеперечисленные симптомы;
- Оглушение;
- Покраснение лица;
- Зрачки становятся суженными или разного размера;
- Потеря сознания
Сейчас прокуратура устанавливает, как ядовитое вещество попало в церковное помещение. На время расследования местные власти закрыли церковь для посетителей.
Массовое отравление во время рождественской службы во Франции: видео