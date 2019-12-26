Массовое отравление в церкви Франции: подробности трагедии

На севере Франции во время рождественской службы 25 декабря был госпитализирован 21 человек. Двое из них находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.

По предварительным данным, причиной массового отравления был угарный газ. Об этом сообщило французское издание Le Soir.

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Во время праздничного богослужения несколько человек пожаловались на сильную головную боль. К храму сразу вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей. Пожарные измерили в помещении церкви уровень угарного газа и обнаружили повышенное содержание ядовитого вещества.

Мчсники эвакуировали из храма в помещение мэрии более 150 верующих, из них 21 человек был госпитализирован, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Одного пострадавшего доставили в специализированный медицинский центр и поместили в гипербарическую кислородную камеру.

Отравление угарным газом – симптомы Легкая степень: Головная боль Головокружение; Тошнота, возможна рвота; Першение в горле; Затруднительное дыхание; Неприятные ощущения в области сердца. Средняя степень: Вышеперечисленные симптомы; Оглушение; Покраснение лица; Зрачки становятся суженными или разного размера; Потеря сознания



Сейчас прокуратура устанавливает, как ядовитое вещество попало в церковное помещение. На время расследования местные власти закрыли церковь для посетителей.

Массовое отравление во время рождественской службы во Франции: видео