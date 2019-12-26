Масове отруєння у церкві Франції: подробиці трагедії
На півночі Франції під час різдвяної служби 25 грудня було госпіталізовано 21 людину. Двоє з них перебували у тяжкому стані , ще 19 осіб були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Всього з будівлі храму в місті Карлепон евакуювали понад 150 вірян.
За попередніми даними, причиною масового отруєння був чадний газ. Про це повідомило французьке видання Le Soir.
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Під час святкового богослужіння кілька людей поскаржилися на сильний головний біль. До храму одразу викликали пожежників, рятувальників і правоохоронців. Пожежники виміряли в приміщенні церкви рівень чадного газу, і виявили підвищений вміст отруйної речовини.
Надзвичайники евакуювали з храму до приміщення мерії понад 150 вірян, з них 21 людину було госпіталізовано, двоє досі знаходяться в тяжкому стані. Одного постраждалого доставили в спеціалізований медичний центр і помістили в гіпербаричну кисневу камеру.
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Отруєння чадним газом – симптомиЛегкий ступінь:
- Головний біль
- Запаморочення;
- Нудота, можливе блювання;
- Першіння у горлі;
- Ускладнене дихання;
- Неприємні відчуття в області серця.
Середній ступінь:
- Вищеперераховані симптоми;
- Оглушення;
- Почервоніння обличчя;
- Зіниці стають звуженими або різного розміру;
- Втрата свідомості
Наразі прокуратура встановлює, як отруйна речовина потрапила до церковного приміщення. На час розслідування місцева влада закрила церкву для відвідувачів.
Масове отруєння під час різдвяної служби у Франції: відео