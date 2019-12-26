Масове отруєння у церкві Франції: подробиці трагедії

На півночі Франції під час різдвяної служби 25 грудня було госпіталізовано 21 людину. Двоє з них перебували у тяжкому стані , ще 19 осіб були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Всього з будівлі храму в місті Карлепон евакуювали понад 150 вірян.

За попередніми даними, причиною масового отруєння був чадний газ. Про це повідомило французьке видання Le Soir.

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Під час святкового богослужіння кілька людей поскаржилися на сильний головний біль. До храму одразу викликали пожежників, рятувальників і правоохоронців. Пожежники виміряли в приміщенні церкви рівень чадного газу, і виявили підвищений вміст отруйної речовини.

Надзвичайники евакуювали з храму до приміщення мерії понад 150 вірян, з них 21 людину було госпіталізовано, двоє досі знаходяться в тяжкому стані. Одного постраждалого доставили в спеціалізований медичний центр і помістили в гіпербаричну кисневу камеру.

Отруєння чадним газом – симптоми Легкий ступінь: Головний біль Запаморочення; Нудота, можливе блювання; Першіння у горлі; Ускладнене дихання; Неприємні відчуття в області серця. Середній ступінь: Вищеперераховані симптоми; Оглушення; Почервоніння обличчя; Зіниці стають звуженими або різного розміру; Втрата свідомості



Наразі прокуратура встановлює, як отруйна речовина потрапила до церковного приміщення. На час розслідування місцева влада закрила церкву для відвідувачів.

Масове отруєння під час різдвяної служби у Франції: відео