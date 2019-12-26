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      Масове отруєння у церкві Франції: подробиці трагедії

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      Масове отруєння чадним газом у Франції / thelocal.fr

      На півночі Франції під час різдвяної служби 25 грудня було госпіталізовано 21 людину. Двоє з них перебували у тяжкому стані , ще 19 осіб були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Всього з будівлі храму в місті Карлепон евакуювали понад 150 вірян.

      За попередніми даними, причиною масового отруєння був чадний газ. Про це повідомило французьке видання Le Soir. 

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      Під час святкового богослужіння кілька людей поскаржилися на сильний головний біль. До храму одразу викликали пожежників, рятувальників і правоохоронців. Пожежники виміряли в приміщенні церкви рівень чадного газу, і виявили підвищений вміст отруйної речовини.

      Надзвичайники евакуювали з храму до приміщення мерії понад 150 вірян, з них 21 людину було госпіталізовано, двоє досі знаходяться в тяжкому стані. Одного постраждалого доставили в спеціалізований медичний центр і помістили в гіпербаричну кисневу камеру. 

      •  
        Отруєння чадним газом – симптоми
        Легкий ступінь:  
        • Головний біль 
        • Запаморочення;
        • Нудота, можливе блювання;
        • Першіння у горлі;
        • Ускладнене дихання;
        • Неприємні відчуття в області серця.

        Середній ступінь:

        • Вищеперераховані симптоми; 
        • Оглушення;
        • Почервоніння обличчя;
        • Зіниці стають звуженими або різного розміру;
        • Втрата свідомості

      Наразі прокуратура встановлює, як отруйна речовина потрапила до церковного приміщення. На час розслідування місцева влада закрила церкву для відвідувачів.

      Масове отруєння під час різдвяної служби у Франції: відео

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини Франції Постраждалі
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