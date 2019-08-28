Массовое убийство устроила банда в Мексике: фото 18+
Участники неизвестной банды напали на бар Caballo Blanco ("Белый конь") на юге Мексики в городе Коацакоалькос. Нападавшие заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". В пожаре погибли не менее 26 человек.
Еще 13 человек получили травмы, сообщает The Mexico Times. Бар был усеян гильзами от огнестрельного оружия.
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Нападение стало результатом войны между криминальными группировками.
Генпрокурор штата Веракрус заявил, что в баре погибли 10 женщин и 16 мужчин. Еще 11 раненых доставили в больницы.
Губернатор штата Веракрус заявил, что полиция преследует нападающих, и поклялся, что они "не останутся безнаказанными".
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал нападение "ужасным". Этот инцидент стал одним из самых тяжелых с момента вступления Обрадора на должность в декабре 2018 года. Одним из его обещаний было умиротворение местных банд.