Массовое убийство устроила банда в Мексике: фото 18+

Участники неизвестной банды напали на бар Caballo Blanco ("Белый конь") на юге Мексики в городе Коацакоалькос. Нападавшие заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". В пожаре погибли не менее 26 человек.

Еще 13 человек получили травмы, сообщает The Mexico Times. Бар был усеян гильзами от огнестрельного оружия.

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Нападение стало результатом войны между криминальными группировками.

Генпрокурор штата Веракрус заявил, что в баре погибли 10 женщин и 16 мужчин. Еще 11 раненых доставили в больницы.

Губернатор штата Веракрус заявил, что полиция преследует нападающих, и поклялся, что они "не останутся безнаказанными".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал нападение "ужасным". Этот инцидент стал одним из самых тяжелых с момента вступления Обрадора на должность в декабре 2018 года. Одним из его обещаний было умиротворение местных банд.

#Breaking



At least 25 dead & 13 injured after attack at #CaballoBlanco strip bar in southern Gulf of Mexico major port of #Coatzacoalcos.



Possible arson is investigated as Molotov cocktails were used.



Local leader of CJNG cartel had been arrested in town less than 48hrs ago. pic.twitter.com/dZ0xyHvJIh — The Mexico Times (@MexicoTimes) August 28, 2019

Cuando el pueblo está feliz feliz y bailando pasa esto en Coatzacoalcos #CaballoBlanco

https://t.co/4wpArWDWaZ — FREDY NIQUE te sigue (@josealf44753665) August 28, 2019