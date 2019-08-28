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      Массовое убийство устроила банда в Мексике: фото 18+

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      В Мексике бандиты закидали "коктейлями Молотова" бар Caballo Blanco
      В Мексике бандиты закидали "коктейлями Молотова" бар Caballo Blanco / Коллаж 24 канала

      Участники неизвестной банды напали на бар Caballo Blanco ("Белый конь") на юге Мексики в городе Коацакоалькос. Нападавшие заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". В пожаре погибли не менее 26 человек.

      Еще 13 человек получили травмы, сообщает The Mexico Times. Бар был усеян гильзами от огнестрельного оружия.

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      Нападение стало результатом войны между криминальными группировками.

      Генпрокурор штата Веракрус заявил, что в баре погибли 10 женщин и 16 мужчин. Еще 11 раненых доставили в больницы.

      Губернатор штата Веракрус заявил, что полиция преследует нападающих, и поклялся, что они "не останутся безнаказанными".

      Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал нападение "ужасным". Этот инцидент стал одним из самых тяжелых с момента вступления Обрадора на должность в декабре 2018 года. Одним из его обещаний было умиротворение местных банд.

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Мексика Пожар Криминальные новости
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