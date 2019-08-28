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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      Масове вбивство влаштувала банда в Мексиці: фото 18+

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      У Мексиці бандити закидали "коктейлями Молотова" бар Caballo Blanco
      У Мексиці бандити закидали "коктейлями Молотова" бар Caballo Blanco / Колаж 24 каналу

      Учасники невідомої банди напали на бар Caballo Blanco ("Білий кінь") на півдні Мексики в місті Коацакоалькос. Нападники заблокували виходи і підпалили заклад "коктейлями Молотова". У пожежі загинули не менше 26 людей.

      Ще 13 людей зазнали травм, повідомляє The Mexico Times. Бар був усіяний гільзами від вогнепальної зброї.

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      Напад став результатом війни між кримінальними угрупованнями.

      Генпрокурор штату Веракрус заявив, що в барі загинули 10 жінок та 16 чоловіків. Ще 11 поранених доставили до лікарень.

      Губернатор штату Веракрус заявив, що поліція переслідує нападників, і поклявся, що вони "не залишаться безкарними".

      Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав напад "жахливим". Цей інцидент став одним з найважчих з моменту вступу Обрадора на посаду у грудні 2018 року. Однією з його обіцянок було умиротворення місцевих банд.

       

      blog_ava
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      Теги: Жертви Мексика Кримінальні новини Пожежа
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