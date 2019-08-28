Масове вбивство влаштувала банда в Мексиці: фото 18+

Учасники невідомої банди напали на бар Caballo Blanco ("Білий кінь") на півдні Мексики в місті Коацакоалькос. Нападники заблокували виходи і підпалили заклад "коктейлями Молотова". У пожежі загинули не менше 26 людей.

Ще 13 людей зазнали травм, повідомляє The Mexico Times. Бар був усіяний гільзами від вогнепальної зброї.

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Напад став результатом війни між кримінальними угрупованнями.

Генпрокурор штату Веракрус заявив, що в барі загинули 10 жінок та 16 чоловіків. Ще 11 поранених доставили до лікарень.

Губернатор штату Веракрус заявив, що поліція переслідує нападників, і поклявся, що вони "не залишаться безкарними".

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав напад "жахливим". Цей інцидент став одним з найважчих з моменту вступу Обрадора на посаду у грудні 2018 року. Однією з його обіцянок було умиротворення місцевих банд.

#Breaking



At least 25 dead & 13 injured after attack at #CaballoBlanco strip bar in southern Gulf of Mexico major port of #Coatzacoalcos.



Possible arson is investigated as Molotov cocktails were used.



Local leader of CJNG cartel had been arrested in town less than 48hrs ago. pic.twitter.com/dZ0xyHvJIh — The Mexico Times (@MexicoTimes) August 28, 2019

Cuando el pueblo está feliz feliz y bailando pasa esto en Coatzacoalcos #CaballoBlanco

https://t.co/4wpArWDWaZ — FREDY NIQUE te sigue (@josealf44753665) August 28, 2019