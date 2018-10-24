Массовое убийство в колледже в Керчи: в Совбезе России назвали причину

В Совете безопасности России считают, что трагедия в политехническом колледже в оккупированной Керчи произошла из-за "неэффективной" учебно-воспитательной работы с молодежью. Анализ всех обстоятельств и условий поможет предотвратить такие преступления в будущем.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщают "Риа Новости".

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Российский политик считает, что массовое убийство в оккупированной Керчи демонстрирует "неэффективную организацию" работы с молодежью.

Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе,

– сказал он.

Он также подчеркнул, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учеников на своих сверстников.

"Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", – отметил Патрушев.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

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