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      Масове вбивство у коледжі в Керчі: у Радбезі Росії назвали причину

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      У Радбезі Росії назвали причину масового вбивства у коледжі в Керчі
      У Радбезі Росії назвали причину масового вбивства у коледжі в Керчі / Фото з відкритих джерел

      У Раді безпеки Росії вважають, що трагедія у політехнічному коледжі в окупованій Керчі сталася через "неефективну" навчально-виховну роботу з молоддю. Аналіз усіх обставин та умов допоможе попередити такі злочини у майбутньому.

      Про це заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, повідомляють "РИА Новости"

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      Російський політик вважає, що масове вбивство в окупованій Керчі демонструє "неефективну організацію" роботи з молоддю.

      Хотів би звернути увагу на підвищення якості попереджувально-профілактичної роботи з молоддю, забезпечення безпеки освітніх установ. Показовою з погляду неефективної організації цієї роботи стала трагедія, що сталася минулого тижня,
      – сказав він.

      Секретар Радбезу також наголосив, що трагедія в Керчі є не першим випадком нападу учнів на своїх однолітків.

      "Враховуючи ці факти, необхідно провести ретельний аналіз умов та обставин, які сприяють вчиненню таких злочинів, пов'язаних із загибеллю ні в чому не винних людей, тим більше дітей", – зазначив Патрушев.

      Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках. 

      Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

      МАСОВЕ ВБИВСТВО У КОЛЕДЖІ В КЕРЧІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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