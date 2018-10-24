Масове вбивство у коледжі в Керчі: у Радбезі Росії назвали причину

У Раді безпеки Росії вважають, що трагедія у політехнічному коледжі в окупованій Керчі сталася через "неефективну" навчально-виховну роботу з молоддю. Аналіз усіх обставин та умов допоможе попередити такі злочини у майбутньому.

Про це заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, повідомляють "РИА Новости".

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Російський політик вважає, що масове вбивство в окупованій Керчі демонструє "неефективну організацію" роботи з молоддю.

Хотів би звернути увагу на підвищення якості попереджувально-профілактичної роботи з молоддю, забезпечення безпеки освітніх установ. Показовою з погляду неефективної організації цієї роботи стала трагедія, що сталася минулого тижня,

– сказав він.

Секретар Радбезу також наголосив, що трагедія в Керчі є не першим випадком нападу учнів на своїх однолітків.

"Враховуючи ці факти, необхідно провести ретельний аналіз умов та обставин, які сприяють вчиненню таких злочинів, пов'язаних із загибеллю ні в чому не винних людей, тим більше дітей", – зазначив Патрушев.

Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках.

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