"Спецоперация Кремля": военный объяснил цель провокаций на Петропавловской Борщаговке

Пророссийские провокаторы массово распространяли инсценированные видеоролики с помощью алгоритмов социальных сетей. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, контрразведка должна системно реагировать на подобные внутренние угрозы.

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Сети влияния и международное давление

Мы имеем дело, по сути, с российской спецоперацией с использованием сетей влияния. Эти люди входили в сеть, которая работает в интересах Российской Федерации с целью подрыва доверия к Вооруженным Силам Украины, подменяют соответствующие нарративы, занимаются распространением конспирологии и подыгрывают Кремлю– подчеркнул Александр Антонюк.

Военнослужащий отметил, что российские спецслужбы пытаются вынести эту тему на международный уровень. В самой России ее раскручивают пропагандисты, а в Европе ситуацию стремятся использовать праворадикальные силы, в частности представители партии "Альтернатива для Германии", чтобы оказать давление на немецкое правительство и сорвать дальнейшую поддержку Украины.

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Рекордные потери врага и кризис мобилизации в России

Помимо информационных атак, Александр Антонюк проанализировал дефицит живой силы в рядах захватчиков. По данным Института изучения войны, за последний месяц потери российской армии достигли 54 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными, поэтому пополнять резервы Москве становится все труднее.

В настоящее время враг вербует наемников из бедных стран Африки, использует внутренний экономический кризис и массово переводит операторов беспилотных систем в штурмовики. Кроме того, на студентов с учебными задолженностями давят угрозами отчисления, заставляя подписывать военные контракты.

Когда Кремль будет вынужден принять решение об открытой мобилизации, это будет свидетельствовать о нескольких вещах: финансирования на гонорары не хватает, а желающих с территории РФ идти на смерть даже за большие суммы кратно уменьшается– подытожил эксперт.

Ранее офицер бригады "Рубеж" также отмечал, что инцидент у здания с военными стал запланированной провокацией, а командующий "Азовом" Денис Прокопенко предупреждал, что разжигание искусственного ажиотажа вокруг этой темы прямо отвечает интересам России.