Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

"СБУ доказала, что для нее нет неприкосновенных, потому что в списке фигурантов олигархи, министры, действующие и экс-чиновники. Далек от мнения, что все в Украине одновременно перестанут воровать. Многолетние тенденциозные нереально преодолеть за один день. Но на "наглость" чиновников вчерашние обыски точно повлияют, а это уже не мало. Если "порешать" не смог Коломойский или Столар, то получится ли у меня?", – считает эксперт.

Важным фактором, по мнению эксперта, стало изменение руководства СБУ.

"Оказалось, что для реанимации спецслужбы достаточно системности и политической воли ее руководителя. Приход Малюка позволил быстро превратить СБУ из довольно неповоротливой структуры в эффективную "спецслужбу военного времени". Уже "секретом полишинеля" есть информация, что Рада в ближайшие дни лишит Малюка приставки и.о. по представлению", – пишет политолог.

"Малюк назвал обыски 1 февраля "первым этапом работы СБУ". Будем ждать этапов следующих. Кто-то с интересом и надеждой, а кто-то со страхом. Думаю, что своего дождутся обе категории", - резюмирует Загородний.

Напомним, 1 февраля прошла серия обысков у олигархов, бывших и действующих чиновников. Руководитель СБУ Василий Малюк назвал их "ударом по внутреннему врагу" и "первым этапом работы СБУ".