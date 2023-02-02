Про це пише політолог Тарас Загородній.

"СБУ довела, що для неї немає недоторканих, бо в списку фігурантів олігархи, міністри, діючі та екс-чиновники. Далекий від думки, що всі в Україні одночасно перестануть красти. Багаторічні тенденційні нереально перебороти за один день. Але на "нахабність" чиновників вчорашні обшуки точно вплинуть, а це вже не мало. Якщо "порєшать" не зміг Коломойський чи Столар, то чи вийде в мене?", – вважає експерт.

Важливим фактором, на думку експерта, стала зміна керівництва СБУ.

"Виявилось, що для реанімації спецслужби достатньо системності та політична волі її керівника. Прихід Малюка дозволив швидко перетворити СБУ з доволі неповороткої структури на ефективну "спецслужбу воєнного часу". Вже "секретом полішинеля" є інформація, що Рада найближчими днями позбавить Малюка приставки В.О. за поданням", – пише політолог.

"Малюк назвав обшуки 1 лютого "першим етапом роботи СБУ". Будемо чекати етапів наступних. Хтось з цікавістю і надією, а хтось із острахом. Думаю, що свого дочекаються обидві категорії", – резюмує Загородній.

Нагадаємо, 1 лютого пройшла серія обшуків в олігархів, колишніх та діючих чиновників. Керівник СБУ Василь Малюк назвав їх "ударом по внутрішньому ворогу» та «першим етапом роботи СБУ".