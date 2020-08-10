В Белом Доме – резиденции президента США Дональда Трампа – заявили о значительной обеспокоенности ситуацией в Беларуси. Там уверяют, что постоянно следят за тем, что происходит в этой европейской стране.

В частности Соединенные Штаты очень обеспокоены в связи с задержаниями демонстрантов в Беларуси, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинени.

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Так же в США выразили и беспокойство из-за подхода белорусских властей к проведению выборов. Александру Лукашенко вспомнили все то, за что его критиковали оппоненты и Запад.

Жесткие ограничения на доступ кандидатов, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов затмили процесс,

– заявила Кейли Макинени.

Коротко о выборах в Беларуси: