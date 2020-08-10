Массовые протесты в Беларуси: как отреагировали в США
В Белом Доме – резиденции президента США Дональда Трампа – заявили о значительной обеспокоенности ситуацией в Беларуси. Там уверяют, что постоянно следят за тем, что происходит в этой европейской стране.
В частности Соединенные Штаты очень обеспокоены в связи с задержаниями демонстрантов в Беларуси, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинени.
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Так же в США выразили и беспокойство из-за подхода белорусских властей к проведению выборов. Александру Лукашенко вспомнили все то, за что его критиковали оппоненты и Запад.
Жесткие ограничения на доступ кандидатов, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов затмили процесс,
– заявила Кейли Макинени.
Коротко о выборах в Беларуси:
- Сначала к участию в выборах не допустили трех самых рейтинговых кандидатов – Сергея Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского.
- Тогда оппозиционные кандидаты вместе со сторонниками объединились и решили поддержать единую допущенную к выборам оппозиционную кандидатку – Светлану Тихановскую.
- Ее допустили к выборам, ведь Александр Лукашенко не видел в ней реальной конкурентки. Впрочем впоследствии люди реально выразили свою готовность голосовать за человека без всякого политического бэкграунда.
- Впрочем, те "результаты выборов", которые показали людям, говорят о полной победе Лукашенко с около 80% голосов. В это не поверила большая часть общества, которая его не поддерживала, а потому и вышла на протесты.