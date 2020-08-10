Масові протести в Білорусі: як відреагували в США
У Білому Домі – резиденції президента США Дональда Трампа – заявили про значну стурбованість ситуацією в Білорусі. Там запевняють, що постійно стежать за тим, що відбувається в цій європейській державі.
Зокрема Сполучені Штати дуже стурбовані у зв'язку з затриманнями демонстрантів у Білорусі, повідомила прессекретарка Білого Дому Кейлі Макінені.
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Так само в США висловили й занепокоєння через підходи білоруської влади до проведення виборів. Олександру Лукашенку пригадали все те, за що його критикували опоненти й Захід.
Жорсткі обмеження на доступ кандидатів, заборона на присутність місцевих незалежних спостерігачів на дільницях, залякування опозиційних кандидатів, затримання мирних демонстрантів і журналістів затьмарили процес,
– заявила Кейлі Макінені.
Коротко про вибори в Білорусі:
- Спершу до участі у виборах не допустили трьох найбільш рейтингових кандидатів – Сергія Бабарико, Валерія Цепкало й Сергія Тихановського.
- Тоді опозиційні кандидати разом з прихильниками об'єдналися й вирішили підтримати єдину допущену до виборів опозиційну кандидатку – Світлану Тихановську.
- Її допустили до виборів, адже Олександр Лукашенко не бачив у ній реальної конкурентки. Втім згодом люди реально висловили свою готовність голосувати за людину без жодного політичного бекграунду.
- Втім ті "результати виборів", які показали людям, говорять про повну перемогу Лукашенка з близько 80% голосів. У це не повірили більша частина суспільства, яка його не підтримувала, а тому й вийшла на протести.