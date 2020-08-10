У Білому Домі – резиденції президента США Дональда Трампа – заявили про значну стурбованість ситуацією в Білорусі. Там запевняють, що постійно стежать за тим, що відбувається в цій європейській державі.

Зокрема Сполучені Штати дуже стурбовані у зв'язку з затриманнями демонстрантів у Білорусі, повідомила прессекретарка Білого Дому Кейлі Макінені.

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Так само в США висловили й занепокоєння через підходи білоруської влади до проведення виборів. Олександру Лукашенку пригадали все те, за що його критикували опоненти й Захід.

Жорсткі обмеження на доступ кандидатів, заборона на присутність місцевих незалежних спостерігачів на дільницях, залякування опозиційних кандидатів, затримання мирних демонстрантів і журналістів затьмарили процес,

– заявила Кейлі Макінені.

Коротко про вибори в Білорусі: