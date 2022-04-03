Митрополит Киевский и всея Украины написал об этом в твиттере 3 апреля. Важно, что он говорил не только о военных, но и тиране Путине и поддерживающем его народе России.

Накануне Украинский совет церквей призвал закрыть небо или предоставить ПВО для защиты мирного населения

Примером послужили Киевщина и Мариуполь

По мнению священнослужителя, у россиян на нашей земле есть только одна цель – уничтожение народа страны. Что практически и есть геноцид.

Массовые убийства мирного населения – это признак геноцида. Все то, что можно увидеть сейчас в Киевской области, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев,

– написал Митрополит.

Эта публикация одного из духовных лидеров страны сразу нашла отзыв в сердцах многих жителей страны. Ее начали распространять сотни людей.

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