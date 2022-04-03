Митрополит Київський і всієї України написав про це у твіттері 3 квітня. Важливо, що він говорив не лише про військових, а й тирана Путіна та народ Росії, який його підтримує.

Напередодні Українська рада церков закликала закрити небо або надати ППО для захисту мирного населення

Прикладом слугували Київщина та Маріуполь

На думку священнослужителя, в росіян на нашій землі є лише одна мета – знищення народу країни. Що практично і є геноцидом.

Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців, – написав Митрополит.

Ця публікація одного з духовних лідерів країни одразу знайшла відклик у серцях багатьох жителів країни. Її почали поширювати сотні людей.

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