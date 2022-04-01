У заяві ВРЦіРО йдеться, що за час повномасштабної війни Росії проти України загинули щонайменше 153 дитини, а понад 245 було поранено. Тисячі мирних жителів нашої держави уже постраждали від російських бомбардувань і ракет, спрямованих на житлові квартали.

Читайте також У Раду подали законопроєкт про повну заборону Московського патріархату в Україні

Звернення Всеукраїнської ради церков

За даними ВРЦіРО, російські військові обстріляли близько 859 навчальних закладів, 83 з них – зруйновані повністю. Крім того, унаслідок бомбардувань знищено щонайменше 100 виробничих підприємств, 150 закладів охорони здоров'я та 4,5 тисячі житлових будинків, і ці цифри лише зростають.

У Всеукраїнській раді церков наголосили, що мільйони цивільних різних національностей та віросповідань, які мирно мешкали на території України, зараз зіткнулись із гуманітарною катастрофою. Через постійні обстріли тисячі людей на Київщині, у Маріуполі та в інших регіонах нашої держави перебувають у блокаді російських військ без жодних засобів для існування.

Надзвичайною цінністю є кожне людське життя, тому ВРЦіРО знов і знов закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, НАТО та ЄС вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби ППО та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників,

– йдеться у відкритій заяві Всеукраїнської ради церков.

До слова, окрім цього ВРЦіРО також звернулась до керівництва Росії, міжнародних організацій, церковних ієрархів і релігійних діячів народів Росії. Їх закликали вжити термінових заходів для деблокування Маріуполя, Бердянська, Херсону та інших населених пунктів України, а також для організації гуманітарних коридорів з метою евакуації мешканців звідти, де тривають активні бойові дії.

"Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок, не можна забувати про людяність та милосердя", – підкреслили у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій.

Зверніть увагу – Вечірнє звернення Ірини Верещук за 31 березня: дивіться відео