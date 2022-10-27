Сбросили в яму и сравняли танками: в Харьковской области нашли новое массовое захоронение

В Харьковской области правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение мирных граждан. Это еще раз доказывает жестокость российских оккупантов.

Массовое захоронение обнаружили в Боровском районе. Полиция уже задокументировала преступления российских захватчиков.

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На Харьковщине нашли новое массовое захоронение

Как стало известно, в могиле похоронены, по меньшей мере, 17 человек – гражданских и военных Вооруженных Сил Украины. Три тела военнослужащих следователи изъяли в первый день работы.

О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. По их словам, оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.

Предварительно, у нас есть данные о по меньшей мере 17 телах погибших. Как говорят местные, наши военные погибли в бою и их здесь похоронили,

– рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма.

Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать жителям села. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы и убрали сорняки.

Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Харьковской области нашли массовое захоронение мирных людей / фото Нацполиция Украины

Массовые захоронения в Харьковской области

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения обнаружили более 400 тел.

Также в Изюме было обнаружено еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

Кроме того, полиция обнаружила под Изюмом два мумифицированных тела. Их останки отправили на экспертизу, чтобы установить причины смерти.

На эти ужасы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия повсюду оставляет после себя смерть.

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