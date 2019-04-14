Массовые беспорядки и много задержанных: очередные протесты "желтых жилетов" во Франции

Очередные протесты "желтых жилетов" в Париже: демонстрация прошла относительно спокойно, а в Тулузе переросла в столкновения демонстрантов с полицией.

По данным агентства AFP, в Тулузе протестующие подожгли припаркованный на улице фургон и строительный контейнер.

На прошлой неделе, в субботу, 7 апреля – также происходили протесты, которые отличились самой слабой мобилизацией активистов.

Правоохранители применили в отношении активистов слезоточивый газ, чтобы помешать демонстрантам пройти к центру города.

French police saturated the centre of Toulouse with tear gas earlier today as thousands of 'yellow vests' protested against the government for the 22nd weekend in row. pic.twitter.com/9rfbcVp4yG #ActeXXII #GiletsJaunes — Richard Wellings (@RichardWellings) 13 квітня 2019 р.

В Париже протесты к середине дня успокоились. Полиция заявила, что задержала 15 демонстрантов и провела проверки почти шести тысяч человек и транспортных средств. Всего в французской столице протесты, на которые собрались около 1300 человек, прошли без особых столкновений.

PARIS - 4ème samedi consécutif d’interdiction de manifester sur le secteur des #ChampsElysées. L’avenue est calme, la mesure semble dissuader les #Giletsjaunes. Les blindés de la gendarmerie au pied de l'Arc de Triomphe #acte22 #13avril pic.twitter.com/z2ILM5Sns6 — Matthieu Brandely (@m_brandely) 13 квітня 2019 р.

Протесты прошли также в других городах Франции, в частности в Монпелье. По состоянию на 14 часов 13 апреля в протестах по всей стране приняли участие около 7,5 тысячи активистов.

"This is a turning point in history!"

Paul Cudenec of @ShoalCollective reports from the massive #GiletsJaunes protest in the southern French city of #Montpellier, part of Saturday April 13's #ActeXXII of #YellowVest protests against Macron's neoliberal regime. pic.twitter.com/0lq7EDAWRA — Winter Oak (@WinterOakPress) 13 квітня 2019 р.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.



Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 млрд евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".