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      Массовые беспорядки и много задержанных: очередные протесты "желтых жилетов" во Франции

      18 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / gettyimages

      Очередные протесты "желтых жилетов" в Париже: демонстрация прошла относительно спокойно, а в Тулузе переросла в столкновения демонстрантов с полицией.

      По данным агентства AFP, в Тулузе протестующие подожгли припаркованный на улице фургон и строительный контейнер.

      На прошлой неделе, в субботу, 7 апреля – также происходили протесты, которые отличились самой слабой мобилизацией активистов.

      Правоохранители применили в отношении активистов слезоточивый газ, чтобы помешать демонстрантам пройти к центру города.

      В Париже протесты к середине дня успокоились. Полиция заявила, что задержала 15 демонстрантов и провела проверки почти шести тысяч человек и транспортных средств. Всего в французской столице протесты, на которые собрались около 1300 человек, прошли без особых столкновений.

      Протесты прошли также в других городах Франции, в частности в Монпелье. По состоянию на 14 часов 13 апреля в протестах по всей стране приняли участие около 7,5 тысячи активистов.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 млрд евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      blog_ava
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      Теги: Протесты "желтых жилетов" Эммануэль Макрон Новости Франции
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