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      Масові сутички та багато затриманих: чергові протести "жовтих жилетів" у Франції

      73 Читать новость на русском
      Ілюстроване фото
      Ілюстроване фото / gettyimages

      Чергові протести "жовтих жилетів" у Парижі пройшли відносно спокійно, а в Тулузі переросла у сутичку демонстрантів з поліцією.

      За даними агенції AFP, у Тулузі протестувальники підпалили припаркований на вулиці фургон та будівельний контейнер.

       Минулого тижня, у суботу, 7 квітня – також відбувалися протести, які відзначилися найслабшою мобілізацією активістів.

      Правоохоронці застосували щодо активістів сльозогінний газ, щоб перешкодити демонстрантам пройти до центру міста.

      У Парижі протести до середини дня заспокоїлися. Поліція заявила, що затримала 15 демонстрантів та провела перевірки майже шести тисяч осіб і транспортних засобів. Загалом у французькій столиці протести, на які зібралися близько 1300 людей, пройшли без особливих зіткнень.

      Протести пройшли також в інших містах Франції, зокрема в Монпельє. Станом на 14 годину 13 квітня в протестах по всій країні взяли участь близько 7,5 тисячі активістів.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.

      Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Еммануель Макрон Протести "жовтих жилетів"
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