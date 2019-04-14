Масові сутички та багато затриманих: чергові протести "жовтих жилетів" у Франції

Чергові протести "жовтих жилетів" у Парижі пройшли відносно спокійно, а в Тулузі переросла у сутичку демонстрантів з поліцією.

За даними агенції AFP, у Тулузі протестувальники підпалили припаркований на вулиці фургон та будівельний контейнер.

Минулого тижня, у суботу, 7 квітня – також відбувалися протести, які відзначилися найслабшою мобілізацією активістів.

Правоохоронці застосували щодо активістів сльозогінний газ, щоб перешкодити демонстрантам пройти до центру міста.

French police saturated the centre of Toulouse with tear gas earlier today as thousands of 'yellow vests' protested against the government for the 22nd weekend in row. pic.twitter.com/9rfbcVp4yG #ActeXXII #GiletsJaunes — Richard Wellings (@RichardWellings) 13 квітня 2019 р.

У Парижі протести до середини дня заспокоїлися. Поліція заявила, що затримала 15 демонстрантів та провела перевірки майже шести тисяч осіб і транспортних засобів. Загалом у французькій столиці протести, на які зібралися близько 1300 людей, пройшли без особливих зіткнень.

PARIS - 4ème samedi consécutif d’interdiction de manifester sur le secteur des #ChampsElysées. L’avenue est calme, la mesure semble dissuader les #Giletsjaunes. Les blindés de la gendarmerie au pied de l'Arc de Triomphe #acte22 #13avril pic.twitter.com/z2ILM5Sns6 — Matthieu Brandely (@m_brandely) 13 квітня 2019 р.

Протести пройшли також в інших містах Франції, зокрема в Монпельє. Станом на 14 годину 13 квітня в протестах по всій країні взяли участь близько 7,5 тисячі активістів.

"This is a turning point in history!"

Paul Cudenec of @ShoalCollective reports from the massive #GiletsJaunes protest in the southern French city of #Montpellier, part of Saturday April 13's #ActeXXII of #YellowVest protests against Macron's neoliberal regime. pic.twitter.com/0lq7EDAWRA — Winter Oak (@WinterOakPress) 13 квітня 2019 р.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.



Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".