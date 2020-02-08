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      Массовые беспорядки на юге Казахстана: погибли 8 человек, 40 пострадали

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      Из-за беспорядков в Казахстане погибли 8 человек / Скриншот с видео

      В селе Масанчи Жамбылской области, что на юге Казахстана, вечером 7 февраля произошли массовые беспорядки. В драках приняли участие около 300 человек. Они использовали камни, металлические предметы и огнестрельное оружие. В результате 8 человек погибли, еще 40 получили ранения.

      О последствиях беспорядков сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, пишет Kaztag.kz.

      Узнайте больше: В Казахстане СМИ сообщили о массовом межэтническом конфликте со стрельбой: детали и видео

      Во время массовых беспорядков 8 человек от полученных травм скончались. Еще 40 – ранены,
      – заявил Тургумбаев.

      Глава МВД отметил, что конфликт начался 7 февраля примерно в 19:00. Сначала в нем участвовали 70 "агрессивно настроенных жителей". Из-за провокаций и призывов со временем их количество возросло до 300.

      Участники драки игнорировали требования полиции прекратить конфликт. "Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие", – добавил министр. Впоследствии конфликт распространился на деревни Аукаты, Боланбатир.

      По его словам, во время исполнения служебных обязанностей двое полицейских получили травмы, еще двоих ранили.

      Также с заявлением выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе. Она должна выяснить основные причины конфликта, оценить ущерб. Президент поручил оказать всю необходимую помощь всем семьям погибших и раненых. "Сейчас важно успокоить население. К этой работе привлекли Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте", – прокомментировал Токаев.

      Кроме того, президент Казахстана поручил привлечь к ответственности людей, которые призывают к межнациональной розни после массовой драки. "Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", – говорится в заявлении Токаева.

      Массовые беспорядки в Казахстане: смотрите видео

       

       

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Беспорядки в Казахстане Постраждалі Жертвы Беспорядки Новости Казахстана Чрезвычайное происшествие Касым-Жомарт Токаев
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