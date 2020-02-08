Масові заворушення на півдні Казахстану: загинули 8 людей, 40 постраждали

У селі Масанчі Жамбильської області, що на півдні Казахстану, ввечері 7 лютого сталися масові заворушення. У бійках взяли участь приблизно 300 людей. Вони використовували каміння, металеві предмети та вогнепальну зброю. У результаті 8 людей загинули, ще 40 отримали поранення.

Про наслідки заворушень повідомив міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв, пише Kaztag.kz.

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Під час масових заворушень 8 людей від отриманих травм померли. Ще 40 – поранені,

– заявив Тургумбаєв.

Глава МВС зазначив, що конфлікт почався 7 лютого приблизно о 19:00. Спершу у ньому брали участь 70 "агресивно налаштованих жителів". Через провокації та заклики згодом їхня кількість зросла до 300.

Учасники бійки ігнорували вимоги поліції припинити конфлікт. "Хулігани застосували металеві предмети, камені, вогнепальну зброю", – додав міністр. Згодом конфлікт поширився на села Аукати, Боланбатир.

За його словами, при виконанні службових обов'язків двоє поліцейських отримали травми, ще двох поранили.

Також зі заявою виступив президент Касим-Жомарт Токаєв. Він доручив створити урядову комісію з ліквідації наслідків подій в Кордайському районі. Вона повинна з'ясувати основні причини конфлікту, оцінити збитки. Президент доручив надати всю необхідну допомогу всім сім'ям загиблих і поранених. "Зараз важливо заспокоїти населення. До цієї роботи долучили Асамблею народу Казахстану, а також авторитетних людей на місці", – прокоментував Токаєв.

Крім того, президент Казахстану доручив притягнути до відповідальності людей, які закликають до міжнаціональної ворожнечі після масової бійки. "Комітет національної безпеки, Генеральна прокуратура повинні провести необхідні слідчі заходи й притягнути до відповідальності осіб, які закликають до міжнаціональної ворожнечі, що поширюють провокаційні чутки й дезінформацію", – йдеться в заяві Токаєва.

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