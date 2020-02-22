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      Массовые протесты оппозиции в Казахстане: задержаны уже более 100 человек – фото, видео

      - Читати новину українською
      Протесты в Казахстане / rus.azattyq.org

      В Казахстане во время массовых акций оппозиционного движения "Демократический выбор" задержали более ста человек. Протестующие требовали прекратить репрессии и преследования оппозиционеров, а также освободить политзаключенных.

      Люди скандировали "Проснись, Казахстан", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!". Об этом сообщает "Радио Азаттык".

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      В Алматы и столицы стране Нур-Султане в местах проведения митингов отключили мобильный интернет. Журналисты не смогли вести прямые трансляции.

      Смотрите видео протестов в Казахстане:

      Кто и зачем протестует в Казахстане
      Движение "Демократический выбор" во главе с Мухтаром Аблязовым признано в Казахстане экстремистским с 2018 года. Десятки человек привлечены к уголовной ответственности по обвинению в участии в запрещенном движении. Все акции "Демократического выбора" власти Казахстана считают незаконными.

      Накануне протестов Генеральная прокуратура Казахстана предостерегла граждан от участия в акциях.

       

      Что известно о Назарбаева и его влияние после отставки

      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта 2019 году Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. В то же время, он возглавил Совет безопасности Казахстана и остался председателем партии "Нур Отан". В июле Назарбаеву исполнилось 79 лет.

      За время пребывания на высшем посту в Казахстане Назарбаев и его семья нажили тысячи квадратных метров элитной недвижимости в самых живописных уголках Европы.

      Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому столицу страны Астану переименовали в Нур-Султан – в честь Назарбаева, возглавляышего Казахстан почти 30 лет.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Нурсултан Назарбаев столкновения Протесты Новости Казахстана
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