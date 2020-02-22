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      Масові протести опозиції у Казахстані: затримано вже понад 100 людей – фото, відео

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      Протести у Казахстані / rus.azattyq.org

      У Казахстані під час масових акції опозиційного руху "Демократичний вибір" затримали понад сто осіб. Протестувальники вимагали припинити репресії і переслідування опозиціонерів, а також звільнити політв'язнів.

      Люди скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв йде!" і "Старий, іди!". Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

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      В Алмати і столиці країні Нур-Султані у місцях проведення мітингів відключили мобільний інтернет. Журналісти не змогли вести прямі трансляції.

      Дивіться відео протестів у Казахстані: 

      Хто і навіщо протестує у КазахстаніРух "Демократичний вибір" на чолі з Мухтаром Аблязовим визнано у Казахстані екстремістським з 2018 року. Десятки осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за звинуваченням в участі у забороненому русі. Усі акції "Демократичного вибору" влада Казахстану вважає незаконними.

      Напередодні протестів Генеральна прокуратура Казахстану застерегла громадян від участі в акціях.

       

      Масові акції у Казахастані завершились сутичками / Фото "Радио Азаттык"

      Що відомо про Назарбаєва і його вплив після відставки

      Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня 2019 році Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Водночас, він очолив Раду безпеки Казахстану і залишився головою партії "Нур Отан". У липні Назарбаєву виповнилося 79 років.

      За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.

      Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким столицю країни Астану перейменували у Нур-Султан – на честь Назарбаєва, який очолював Казахстан майже 30 років.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Нурсултан Назарбаєв Сутички Протести Новини Казахстану
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