Масові протести опозиції у Казахстані: затримано вже понад 100 людей – фото, відео

У Казахстані під час масових акції опозиційного руху "Демократичний вибір" затримали понад сто осіб. Протестувальники вимагали припинити репресії і переслідування опозиціонерів, а також звільнити політв'язнів.

Люди скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв йде!" і "Старий, іди!". Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

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В Алмати і столиці країні Нур-Султані у місцях проведення мітингів відключили мобільний інтернет. Журналісти не змогли вести прямі трансляції.

Дивіться відео протестів у Казахстані:

Хто і навіщо протестує у КазахстаніРух "Демократичний вибір" на чолі з Мухтаром Аблязовим визнано у Казахстані екстремістським з 2018 року. Десятки осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за звинуваченням в участі у забороненому русі. Усі акції "Демократичного вибору" влада Казахстану вважає незаконними.



Напередодні протестів Генеральна прокуратура Казахстану застерегла громадян від участі в акціях.

Масові акції у Казахастані завершились сутичками / Фото "Радио Азаттык"

Що відомо про Назарбаєва і його вплив після відставки

Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

19 березня 2019 році Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Водночас, він очолив Раду безпеки Казахстану і залишився головою партії "Нур Отан". У липні Назарбаєву виповнилося 79 років.

За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.

Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким столицю країни Астану перейменували у Нур-Султан – на честь Назарбаєва, який очолював Казахстан майже 30 років.