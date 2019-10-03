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      Массовые протесты в Ираке: есть погибшие и раненые

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      В Ираке разгорелись антиправительственные протесты. В результате 19 человек погибли, еще более 200 получили ранения. Люди вышли на улицы во всех крупных городах страны. Их разгоняют силовики. Чего требуют протестующие и какова ситуациях в иракских городах – читайте дальше.

      Местные жители Наджафи требуют отставки правительства страны, в ответ власти жестоко разгоняют их из водометов.

      Читайте также: В городах Украины прошли протесты против формулы Штайнмайера: фото, видео

      А вот в столице – Багдаде – все еще горячее. Там силовики применили слезоточивый газ и даже открыли огонь по протестующим. От пуль погибли почти 20 человек. В городе введен комендантский час.

      Даже комендантский час, клянусь, мы не отступим. Мы требуем обеспечения элементарных прав. Мы жертвуем собой ради страны. Люди выходят ради своих детей,
      – отметил протестующий Абу аль Касим.

      Люди выступают против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и недостатка воды. Правительство же обещает эти проблемы решить. Но на самом деле пока борется лишь с протестующими. В стране уже ограничили доступ к интернету.


      Люди выступают против коррупции в государстве

      Мы хотим жить как и остальные люди, арабы, в мире. Хотим элементарного: электроэнергии, воды, работы и медицины. Все что мы просим – жить и есть хлеб. А эта власть стреляет в толпу и убивает людей,
      – заявил протестующий Мухаммед Яссим.

      Действующие антиправительственные выступления считают крупнейшими в Ираке с тех пор, как год назад премьер-министром стал Адиль Абдул Махди. Сам протест продолжается третий день подряд. Во время столкновений уже пострадали 200 людей.

      blog_ava
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      3 октября
      5940
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Ирак Протесты
      Источник: 24 канал
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