Массовые протесты в Ираке: есть погибшие и раненые

В Ираке разгорелись антиправительственные протесты. В результате 19 человек погибли, еще более 200 получили ранения. Люди вышли на улицы во всех крупных городах страны. Их разгоняют силовики. Чего требуют протестующие и какова ситуациях в иракских городах – читайте дальше.

Местные жители Наджафи требуют отставки правительства страны, в ответ власти жестоко разгоняют их из водометов.

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А вот в столице – Багдаде – все еще горячее. Там силовики применили слезоточивый газ и даже открыли огонь по протестующим. От пуль погибли почти 20 человек. В городе введен комендантский час.

Даже комендантский час, клянусь, мы не отступим. Мы требуем обеспечения элементарных прав. Мы жертвуем собой ради страны. Люди выходят ради своих детей,

– отметил протестующий Абу аль Касим.

Люди выступают против коррупции в государстве, безработицы, отключений электроэнергии и недостатка воды. Правительство же обещает эти проблемы решить. Но на самом деле пока борется лишь с протестующими. В стране уже ограничили доступ к интернету.



Люди выступают против коррупции в государстве

Мы хотим жить как и остальные люди, арабы, в мире. Хотим элементарного: электроэнергии, воды, работы и медицины. Все что мы просим – жить и есть хлеб. А эта власть стреляет в толпу и убивает людей,

– заявил протестующий Мухаммед Яссим.

Действующие антиправительственные выступления считают крупнейшими в Ираке с тех пор, как год назад премьер-министром стал Адиль Абдул Махди. Сам протест продолжается третий день подряд. Во время столкновений уже пострадали 200 людей.