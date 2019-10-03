Масові протести в Іраку: є загиблі та поранені

В Іраку розгорілися антиурядові протести. Внаслідок цього 19 загинули, ще понад 200 людей отримали поранені. Люди вийшли на вулиці в усіх найбільших містах країни. Їх розганяють силовики. Чого вимагають протестувальники і яка ситуаціях в іракських містах – читайте далі.

Місцеві жителі Наджафі вимагають відставки уряду країни, у відповідь влада жорстоко розганяє їх з водометів.

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А от у столиці – Багдаді – все ще гарячіше. Там силовики застосували сльозогінний газ та навіть відкрили вогонь по протестувальниках. Від куль загинули майже 20 людей. У місті запроваджено комендантську годину.

Навіть з комендантською годину, присягаюсь, ми не відступимо. Ми вимагаємо забезпечення елементарних прав. Ми жертвуємо собою заради країни. Люди виходять заради своїх дітей,

– наголосив протестувальник Абу аль Касім.

Люди виступають проти корупції у державі, безробіття, відключень електроенергії та нестачі води. Уряд же обіцяє ці проблеми розв'язати. Але насправді поки бореться лише з протестувальниками. У країні вже обмежили доступ до інтернету.



Люди виступають проти корупції у державі

Ми хочемо жити як і решта людей, арабів, у світі. Хочемо елементарного: електроенергії, води, роботи й медицини. Все що ми просимо – жити і їсти хліб. А ця влада стріляє у натовп і вбиває людей,

– заявив протестувальник Мухаммед Яссім.

Чинні антиурядові виступи вважають найбільшими в Іраку, відколи рік тому прем’єр-міністром став АдІль Абдул Махді. Сам протест триває третій день поспіль. Під час сутичок уже постраждали 200 сотні людей.