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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Массовые протесты в Казахстане: полиция задержала десятки людей

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В нескольких городах Казахстана продолжаются несанкционированные оппозиционные митинги
В нескольких городах Казахстана продолжаются несанкционированные оппозиционные митинги / elbacity.press

В нескольких городах Казахстана продолжаются несанкционированные оппозиционные митинги. Полиция уже задержала несколько десятков демонстрантов, пришедших на запрещенные акции протеста.

В крупнейшем городе Алматы и столице Астане полиция оградила заявленные места акций и обыскивала и допрашивала всех, кто пытался пройти внутрь, передает "Радио Свобода".

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Такие радикальные действия полиции обусловлены тем, что организатором акций протеста по стране является запрещенное в Казахстане оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана".

Лидеры движения призвали людей через соцсети прийти на акции с заявленной целью добиться от властей бесплатного образования для всей молодежи страны.

Правоохранители предупреждали людей не участвовать в этих акциях, десятки активистов в разных городах страны вызвали предыдущими днями в полицию на предупредительные беседы.

Сейчас точное количество задержанных демонстрантов не известно.

Отмечается, что "Демократический выбор Казахстана" – это проект оппозиционера-изгнанника Мухтара Аблязова, который в 2009 году бежал из Казахстана, когда казахстанские власти отобрали у него контроль за его банком, и с тех пор живет в странах Европейского союза. В мае суд в Казахстане признал это движение "экстремистской организацией" и запретил его.

Теги: Новости политики протесты Новости Казахстана
Источник: 24 Канал
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