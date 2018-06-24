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В Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы

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24 июня в Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы
24 июня в Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы / volynonline.com

24 июня в Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Главный соперник Эрдогана на этих выборах — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Эти выборы также проложат начало президентской форме правления в государстве. За это турки проголосовали на референдуме в 2017 году, который инициировал Эрдоган, передает Reuters.

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Критики говорят, что это еще больше разрушит демократию в государстве-члене НАТО и закрепит единоличное правление.

К слову, выборы представляют наибольший вызов Эрдогану и его исламистской партии с тех пор, как они пришли к власти более полутора десятилетия назад, поскольку 23 июня в Стамбуле накануне президентских выборов, миллионы людей вышли в поддержку оппозиционного кандидата Мухаррема Индже из Республиканской народной партии.

В частности, на большом митинге Индже пообещал, что в случае победы на выборах, в течение 48 часов отменит чрезвычайное положение в Турции, объявит решительную борьбу с терроризмом и ускорит переговоры с ЕС о вступлении.

Напомним, что выборы в Турции должны были состояться в ноябре 2019 года, однако из-за сложной ситуации в стране и попытки государственного переворота в 2016 году, Эрдоган перенес дату их проведения.

 

 

Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Новости Турции
Источник: 24 Канал
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