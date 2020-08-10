Массовых бойкотов на предприятиях нет, – белорусский журналист о ситуации в стране
В СМИ появилась информация, что на предприятиях Беларуси, в частности на машиностроительных и тракторных, люди протестуют против несправедливых президентских выборов. Они якобы бойкотируют и отказываются работать. Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности.
О том, что на самом деле массовых протестов на белорусских предприятиях нет рассказал редактор эфира Европейского радио Змицер Лукашук в эфире 24 канала.
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"Я бы не сказал, что заводы массово бойкотируют. Однако на МТЗ (Минский тракторный завод – 24 канал), где работает 13 тысяч человек, как нам стало известно, лишь несколько цехов заявили о бойкоте. Это несколько сотен людей. Другие цеха работают", – сказал Лукашук.
Он также подчеркнул, что журналисты пытались узнать, что же происходит на заводах, поэтому решили звонить разным работникам и спрашивать. Однако те отвечали, что сами обзванивают своих сотрудников, чтобы понять ситуацию.
Они перезваниваются, ведь слышат информацию о бойкоте, но не понимают где он. Именно поэтому говорить о массовом бойкоте на предприятиях не приходится. Возможно, это "первые ласточки". Как будет дальше – неизвестно,
– подытожил Лукашук.
Протесты в Беларуси: что известно
- Победу в выборах президента Беларуси 9 августа, согласно результатам экзитпола, одержал Александр Лукашенко. К тому же, с огромным отрывом.
- Такая информация спровоцировала массовые протесты белорусов. Акции прошли как в провинциальных городках, так и в столице. Граждане страны заявили, что выборы сфальсифицировали. Они требуют честного подсчета голосов.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те применили ружья с резиновыми пулями, водометы. Протестующие создали баррикады из мусорников и других подручных предметов. Однако ОМОНовцы штурмовали эти баррикады.
- Стоит отметить, что в стране приглушили интернет. Из-за этого официальные сайты ведомств не работали. Власти не комментировали ситуацию.
- Протестующие начали покидать улицы Минска примерно в 3:00. По информации СМИ, во время столкновений погибли 3 человека, десятки – ранены.
- Лукашенко прокомментировал ситуацию лишь на следующий день. Он отметил, что ОМОН действовал в пределах полномочий, чтобы подавить митинг.