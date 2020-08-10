В СМИ появилась информация, что на предприятиях Беларуси, в частности на машиностроительных и тракторных, люди протестуют против несправедливых президентских выборов. Они якобы бойкотируют и отказываются работать. Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

О том, что на самом деле массовых протестов на белорусских предприятиях нет рассказал редактор эфира Европейского радио Змицер Лукашук в эфире 24 канала.

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"Я бы не сказал, что заводы массово бойкотируют. Однако на МТЗ (Минский тракторный завод – 24 канал), где работает 13 тысяч человек, как нам стало известно, лишь несколько цехов заявили о бойкоте. Это несколько сотен людей. Другие цеха работают", – сказал Лукашук.

Он также подчеркнул, что журналисты пытались узнать, что же происходит на заводах, поэтому решили звонить разным работникам и спрашивать. Однако те отвечали, что сами обзванивают своих сотрудников, чтобы понять ситуацию.

Они перезваниваются, ведь слышат информацию о бойкоте, но не понимают где он. Именно поэтому говорить о массовом бойкоте на предприятиях не приходится. Возможно, это "первые ласточки". Как будет дальше – неизвестно,

– подытожил Лукашук.

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