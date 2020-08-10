У ЗМІ з'явилась інформація, що на підприємствах Білорусі, зокрема на машинобудівних та тракторних, люди протестують проти несправедливих президентських виборів. Вони нібито бойкотують та відмовляються працювати. Однак, як виявилось, ця інформація не відповідає дійсності.

Про те, що насправді масових протестів на білоруських підприємствах немає розповів редактор ефіру Європейського радіо Зміцер Лукашук в ефірі 24 каналу.

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"Я б не сказав, що заводи масово бойкотують. Однак на МТЗ (Мінський тракторний завод – 24 канал), де працює 13 тисяч людей, як нам стало відомо, лише кілька цехів заявили про бойкот. Це кілька сотень людей. Інші цехи працюють", – сказав Лукашук.

Він також наголосив, що журналісти намагались дізнатись, що ж відбувається на заводах, тому вирішили дзвонити різним працівникам та запитувати. Однак ті відповідали, що самі обдзвонюють своїх співробітників, аби зрозуміти ситуацію.

Вони обдзвонюються, адже чують інформацію про бойкот, але не розуміють де він. Саме тому говорити про масовий бойкот на підприємствах не доводиться. Можливо, це "перші ластівки". Як буде далі – невідомо,

– підсумував Лукашук.

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