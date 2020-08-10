Масових бойкотів на підприємствах немає, – білоруський журналіст про ситуацію в країні
У ЗМІ з'явилась інформація, що на підприємствах Білорусі, зокрема на машинобудівних та тракторних, люди протестують проти несправедливих президентських виборів. Вони нібито бойкотують та відмовляються працювати. Однак, як виявилось, ця інформація не відповідає дійсності.
Про те, що насправді масових протестів на білоруських підприємствах немає розповів редактор ефіру Європейського радіо Зміцер Лукашук в ефірі 24 каналу.
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"Я б не сказав, що заводи масово бойкотують. Однак на МТЗ (Мінський тракторний завод – 24 канал), де працює 13 тисяч людей, як нам стало відомо, лише кілька цехів заявили про бойкот. Це кілька сотень людей. Інші цехи працюють", – сказав Лукашук.
Він також наголосив, що журналісти намагались дізнатись, що ж відбувається на заводах, тому вирішили дзвонити різним працівникам та запитувати. Однак ті відповідали, що самі обдзвонюють своїх співробітників, аби зрозуміти ситуацію.
Вони обдзвонюються, адже чують інформацію про бойкот, але не розуміють де він. Саме тому говорити про масовий бойкот на підприємствах не доводиться. Можливо, це "перші ластівки". Як буде далі – невідомо,
– підсумував Лукашук.
Протести у Білорусі: що відомо
- Перемогу у виборах президента Білорусі 9 серпня, згідно з результатами екзитполу, здобув Олександр Лукашенко. До того ж, з величезним відривом.
- Така інформація спровокувала масові протести білорусів. Акції пройшли як у провінційних містечках, так і в столиці. Громадяни країни заявили, що вибори сфальсифікували. Вони вимагають чесного підрахунку голосів.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети. Протестувальники створили барикади зі смітників та інших підручних предметів. Однак ОМОНівці штурмували ці барикади.
- Варто зазначити, що у країні приглушили інтернет. Через це офіційні сайти відомств не працювали. Влада не коментувала ситуацію.
- Протестувальники почали залишати вулиці Мінська приблизно о 3:00. За інформацією ЗМІ, під час сутичок загинули 3 людей, десятки – поранені.
- Лукашенко прокоментував ситуацію лише наступного дня. Він зазначив, що ОМОН діяв у межі повноважень, аби приглушити мітинг.