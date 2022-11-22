Кремль не хочет говорить о массовом переезде россиян даже в "дружественные" страны, такие как Армения или Казахстан. Об этом сообщают российские СМИ.

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Под запретом не только новости, но и реклама

Под запретом оказались не только новости по табуированной теме, но и реклама консалтинговых услуг, связанных с переездом россиян. Об этом российским СМИ рассказали несколько рекламодателей, которые пытались разместить свои предложения услуг, в частности, о переезде в страны Ближнего Востока.

Также источник одного из рекламных агентств рассказал, что такой запрет в последнее время стал тотальным.

Нельзя говорить о бизнес-миграции в Казахстан, Армению, Грузию, ОАЭ. Это похоже на торговлю родиной,

– сказал источник.

Запрет уже можно проследить в российских СМИ

Запрет Кремля уже отразился на подаче новостей и материалов российских "новостных" агентств. К примеру, информацию об отказе от гражданства России банкиров Олега Тинькова и Николая Сторонского представляют, акцентируя на том, что бизнеса в России у них нет. И, конечно, кремлевские медиа никак не упоминают о массовом побеге из страны представителей Яндекса.