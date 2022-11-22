Такое мнение на ютубе 24 канала высказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, безусловно, большинство оккупантов получат по заслугам за свое участие в войне в Украине. Однако ясно, что не всех удастся осудить.

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Кто-то, как нацистские преступники, будут прятаться, кто-то покончит с собой. Думаю, что Путина мы не увидим в Гааге. Он пойдет на другой мир как-то по-другому. Только бы скорее ушел,

– отметила Романова.

Почему россияне поддерживают войну в Украине

Как отмечает Романова, есть интересная теория, объясняющая, почему россияне массово поддерживают войну. Она считает, что это реакция на их бедность.

Они заняты добыванием куска хлеба, и им все равно. Поэтому у них и есть такое безразличие к войне. Думаю, что оттуда идет и злобная радость. Ибо у них нет дров, пищи и канализации. А теперь и у соседей с этим проблемы,

– считает Романова.

По ее мнению, более богатые люди несколько по-другому относятся к войне. Они могут публично поддерживать войну, но в частных разговорах негативно к ней относятся. Эти богачи благодарны Путину за собственные доходы, но понимают, что он их завел в тупик.

Они осознают, что уже скоро придет конец. Но признать это тяжело. А такие влиятельные оккупанты как Пригожин и Кадыров до последнего будут "отстреливаться" и воевать, потому что других вариантов у них вообще нет. Их ждет Гаага.

А богатые люди, которые не на слуху… Они хотели бы спрыгнуть, уехать, не попасть под санкции. Сделать все, чтобы их сейчас не заметили,

– рассказала Романова.

Романова объяснила, почему россияне массово поддерживают войну: смотрите видео

Добавим, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уже потеряли 85 тысяч личного состава. За минувшие сутки, 21 ноября, ВСУ отправили на "концерт Кобзона" еще 400 врагов.

Кроме того, украинские военные уже уничтожили 2895 вражеских танков, 5827 боевых бронированных машин, 1882 артиллерийские системы, 395 реактивных систем залпового огня, 209 средств ПВО, 278 самолетов и т.д. Больше статистики смотрите по ссылке.