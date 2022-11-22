Таку думку на ютубі 24 каналу висловила російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, безперечно більшість окупантів отримають по заслугах за свою участь у війні в Україні. Однак зрозуміло, що не всіх вдасться засудити.

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Хтось, як нацистські злочинці, будуть ховатися, хтось накладе на себе руки. Думаю, що Путіна ми не побачимо в Гаазі. Він піде на інший світ якось по-іншому. Лиш би швидше пішов,

– зазначила Романова.

Чому росіяни підтримують війну в Україні

Як наголошує Романова, є цікава теорія, яка пояснює, чому росіяни масово підтримують війну. Вона вважає, що це реакція на їхню бідність.

Вони зайняті добуванням куска хліба, і їм все одно. Тому в них і є така байдужість до війни. Думаю, що й звідти йде і злобна радість. Бо в них немає дров, їжі та каналізації. А тепер і в сусідів з цим проблеми,

– вважає Романова.

На її думку, багатші люди дещо по-іншому ставляться до війни. Вони публічно можуть підтримувати війну, але в приватних розмовах негативно до неї ставляться. Ці багатії вдячні Путіну за власні прибутки, але розуміють, що він їх завів в тупик.

Вони усвідомлюють, що вже скоро прийде кінець. Але визнати це страшно. А такі впливові окупанти як Пригожин та Кадиров до останнього будуть "відстрілюватися" та воювати, бо інших варіантів у них вже взагалі немає. На них чекає Гаага.

А багаті люди, які не на слуху… Вони хотіли б зіскочити, поїхати, не попасти під санкції. Зробити все, щоб їх зараз не зауважили,

– розповіла Романова.

Романова пояснила, чому росіяни масово підтримують війну: дивіться відео

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже втратили аж 85 тисяч особового складу. За минулу добу, 21 листопада, ЗСУ відправили на "концерт до Кобзона" ще 400 ворогів.

Крім того, українські військові вже знищили 2895 ворожих танків, 5827 бойових броньованих машин, 1882 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів ППО, 278 літаків тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.