Актуальную информацию об обстрелах оккупантов за сутки обнародовала Украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Важно От падения обломка ракеты на Куреневке погиб человек, есть раненые, – Кличко

Как прошли сутки, 13 марта, в Украине

В городе Кропивницкий 7 человек погибли в результате авиаудара по аэродрому "Канатово".

Ракетный удар российских оккупационных войск по городу Краматорску унес жизни двух гражданских лиц.

На Николаевщине оккупанты нанесли авиационный удар по зданию школы в поселке Зеленый Гай. В результате разрушения школы погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Из-за авиационного обстрела города Снигиревка Николаевской области повреждены 5 жилых домов. Погиб один человек. В поселке Ставище Житомирской области в результате ракетного удара пострадали 4 человека, 7 домов уничтожены.

В Киеве в Оболонском районе артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. Произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и возгорание квартир на 3 и 4 этажах. Один человек погиб, 10 получили ранения. Из дома эвакуировали почти 70 жильцов.

Рашистские военные обстреляли завод "Антонов", на месте взрыва работают пожарные, медики и другие службы. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Обломки вражеской ракеты упали на дорогу в Куреневском районе столицы. Один человек погиб, шестеро раненых. Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Повылетали стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

На Херсонщине община поселка Высокополье в одиночку отбивается от атак российских оккупантов, несмотря на обстрелы из тяжелой артиллерии. Рашисты градами ударили по поселку. Прямое попадание в садик, выведена из строя газотранспортная сеть. Отсутствует свет. Повреждены дома.

Денисова констатировала, что Харьковщина пережила сложную ночь. Российские оккупанты без остановки обстреливали жилые кварталы, больницы, объекты инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые.

Оккупанты убили волонтера с инвалидностью

Также украинская омбудсмен сообщила, что войска захватчиков убили известного волонтера с инвалидностью, предпринимателя Александра Кононова, которого ранее освободили из плена псевдореспублики "ЛНР". Мужчину застрелили в его доме на Луганщине прямо в инвалидной коляске.

Каждый погибший гражданский, каждый обстрел мирного населенного пункта, это преступление против человечности и военное преступление. Обращаюсь к международному сообществу не прекращать максимальный доступный санкционный давление на государство-террорис Россию для прекращения военного вторжения в Украину,

– подчеркнула Денисова.

Она также попросила страны-члены НАТО установить наконец над Украиной бесполетную зону.

Над Киевом сбили ракету, есть погибшие: смотрите видео