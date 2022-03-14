Актуальну інформацію про обстріли окупантів за добу оприлюднила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Важливо Від падіння уламку ракети на Куренівці загинула людина, є поранені, – Кличко

Як минула доба, 13 березня, в Україні

У місті Кропивницький 7 людей загинули внаслідок авіаудару по аеродрому "Канатове".

7 людей загинули внаслідок авіаудару по аеродрому "Канатове". Ракетний удар російських окупаційних військ по місту Краматорську забрав життя двох цивільних осіб.

забрав життя двох цивільних осіб. На Миколаївщині окупанти завдали авіаційного удару по будівлі школи в селищі Зелений Гай. Внаслідок руйнування школи загинули четверо людей, ще троє зазнали поранень.

окупанти завдали авіаційного удару по будівлі школи в селищі Зелений Гай. Внаслідок руйнування школи загинули четверо людей, ще троє зазнали поранень. Через авіаційний обстріл міста Снігурівка Миколаївської області пошкоджені 5 житлових будинків. Загинула одна людина. У селищі Ставище Житомирської області внаслідок ракетного удару постраждали 4 особи, 7 будинків знищено.

Миколаївської області пошкоджені 5 житлових будинків. Загинула одна людина. У селищі Житомирської області внаслідок ракетного удару постраждали 4 особи, 7 будинків знищено. У Києві в Оболонському районі артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи і загоряння квартир на 3 і 4 поверхах. Одна людина загинула, 10 отримали поранення. З будинку евакуювали майже 70 мешканців.

в Оболонському районі артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи і загоряння квартир на 3 і 4 поверхах. Одна людина загинула, 10 отримали поранення. З будинку евакуювали майже 70 мешканців. Рашистські військові обстріляли завод "Антонов", на місці вибуху працюють пожежні, медики та інші служби. Інформації про жертви і руйнування поки немає.

Уламки ворожої ракети впали на дорогу в Куренівському районі столиці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

Одна людина загинула, шестеро поранених. Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. На Херсонщині громада селища Високопілля самотужки відбивається від атак російських окупантів, попри обстріли з важкої артилерії. Рашисти градами вдарили по селищу. Пряме попадання в садок, виведена із ладу газотранспортна мережа. Відсутнє світло. Пошкоджені будинки.

Денісова констатувала, що Харківщина пережила складну ніч. Російські окупанти без зупинки обстрілювали житлові квартали, лікарні, об'єкти інфраструктури та промисловості. Внаслідок численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені.

Окупанти вбили волонтера з інвалідністю

Також українська омбудсменка повідомила, що війська загарбників вбили відомого волонтера з інвалідністю, підприємця Олександра Кононова, якого раніше звільнили з полону псевдореспубліки "ЛНР". Чоловіка застрелили у його будинку на Луганщині прямо в інвалідному візку.

Кожен загиблий цивільний, кожен обстріл мирного населеного пункту, це злочин проти людяності та військовий злочин. Звертаюсь до міжнародної спільноти не припиняти максимальний доступний санкційний тиск на державу-терориста Росію для припинення військового вторгнення в України,

– підкреслила Денісова.

Вона також попросила країни-члени НАТО встановити нарешті над Україною безполітну зону.