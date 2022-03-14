Мер Києва розповів, що уламки російської ракети впали на дорогу на Куренівці. Про це Кличко написав о 12:17 14 березня за Києвом.
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Через падіння уламків на Куренівці загинула людина
Буквально нещодавно (мовиться про 12:17 14 березня – 24 канал) уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка,
– повідомив Кличко.
Мер додав, що повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів.
"Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", – пояснив Кличко.
Додав, що станом на 12:17 14 березня рятувальники і бригади швидкої працюють на місці.
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