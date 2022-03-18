Такую информацию сообщила пресс-служба компании Mastercard изданию dev.ua. Там уточнили, что они не получают никаких доходов от деятельности России.

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Мы не имеем никакого отношения к транзакциям, обрабатываемым российским национальным оператором, мы не получаем с них прибыль, также не имеем возможности их заблокировать. Мы не будем получать никаких доходов от деятельности в России,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что международная платежная система получила около 4% своего дохода в России за 2021 год.

Обратите внимание, издание dev.ua заинтересовалось этим вопросом в начале марта сразу после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard покинули рынок РФ.

Представитель Visa тогда уточнил изданию, что компания прекращает получать в РФ выручку и увольняет в офисе людей.

Позиция Mastercard была опубликована 5 марта. На следующий день, 6 марта, компания добавила к ней разъяснение:

Внутренние транзакции в России должны обрабатываться через свитч, управляемый Центральным банком. Как только приостановка сетевых услуг Mastercard будет завершена в ближайшие дни, компания не будет иметь никакого отношения к этим транзакциям, включая любую возможность их блокировки,

– объяснили в пресс-службе.

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