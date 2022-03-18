Таку інформацію повідомила пресслужба компанії Mastercard виданню dev.ua. Там уточнили, що вони не отримують жодних доходів від діяльності в Росії.

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Ми не маємо жодного стосунку до транзакцій, що обробляються російським національним оператором, ми не отримуємо з них прибуток, також ми не маємо можливості їх заблокувати. Ми не отримуватимемо жодних доходів від діяльності в Росії,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що міжнародна платіжна система отримала близько 4% свого доходу в Росії за 2021 рік.

Зверніть увагу, видання dev.ua зацікавилось цим питанням на початку березня, одразу після того, як міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard покинули ринок РФ.

Представник Visa тоді уточнив виданню, що компанія припиняє отримувати в РФ виторг і звільняє в офісі людей.

Позиція Mastercard, як відомо, була опублікована 5 березня. Наступного дня, 6 березня, компанія додала до неї роз'яснення:

Внутрішні транзакції в Росії повинні оброблятися через світч, керований Центральним банком. Як тільки призупинення мережевих послуг Mastercard буде завершена найближчими днями, компанія не матиме ніякого відношення до цих транзакцій, включаючи будь-яку можливість їх блокування,

– пояснили у пресслужбі.

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