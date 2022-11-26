Оду о сыне-убийце перед Путиным исполнила член так называемой "власти" фейковой республики в Луганской области Нина Пшеничникова. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сын мог погибнуть еще в 2019 году: оккупантка сыграла драму на публику

Пшеничникова заявила, что ее сын погиб "защищая город". Это звучит очень возмутительно, ведь россияне не защищают города, а захватывают их, разрушают и убивают гражданское население. Именно этим и занимался ее Константин. Будучи на позициях он попал под огонь наших воинов с отвратительными словами: "Пойдем, братва, рубить укропов".

Именно этим и похвасталась Пшеничникова перед Путиным. Мол, потом ее сын-убийца получил посмертную награду – медаль за отвагу.

Мать погибшего оккупанта выступила с циничной речью перед Путиным: видео

Следует заметить, что происходило это все очень театрально. Оккупантка никак не напоминала сгоревшую мать – она делала длинные паузы, говорила рифмами и пыталась пустить слезу.

Все потому, что сын Пшеничниковой мог погибнуть еще три года назад. В сети опубликовали фото с могилы оккупанта, где на кресте висит то самое фото, которое мать принесла Путину. Под ним видна дата смерти – 15 апреля 2019 года.



Оккупант погиб еще 3 года назад / Фото Антона Геращенко

Похоже, что в Кремле решили не заморачиваться и на встречу Путина с матерями погибших пригласили тех, кто обладает минимальными актерскими способностями.

Обратите внимание! Число погибших российских военных в Украине увеличивается каждый день. Только за минувшие сутки, 25 ноября, ВСУ ликвидировали 560 захватчиков. Общие потери вражеского войска с начала полномасштабной войны составляют 86 710 бойцов.