Казанский рассказал, что недавно российский военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал интервью матери погибшего террориста так называемой "ДНР". В нем женщина откровенно рассказала историю своего сына.

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Служба мужчины на оккупанта

Мать боевика отметила, что ее сын еще в начале мая 2014 года прошел военную подготовку в России, на военной базе ЧВК "Вагнера" ​​в Молькино, что в Краснодарском крае.

После этой подготовки Дмитрия Долгих отправили в Славянск, к офицеру ФСБ Игорю Гиркину. Наемник почти сразу погиб под Ямполем 19 июня 2014 года.

Россия готовила бойцов еще весной 2014 года

Казанский отметил, что из интервью женщины понятно, что россияне в мае 2014 года, когда боевые действия на Донбассе еще не начались, уже активно учили у себя боевиков для отправки в Украину.

В то же время российские политики и эксперты уверяли, что в Украине на самом деле "внутренний конфликт", "гражданская война", к которым Россия не имеет никакого отношения.

Обратите внимание! Ранее бывший главарь боевиков Гиркин признал роль России в войне на Донбассе. Он заявил, что у оккупантов на Донбассе есть проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, а больше половины техники неисправна. По его словам, ответственность за это несет Россия, в частности министерство обороны.

Мать погибшего боевика рассказала о его обучении в России в 2014 году: видео