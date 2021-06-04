Казанський розповів, що нещодавно російський військовий кореспондент Юрій Котенок опублікував інтерв'ю матері загиблого терориста так званої "ДНР". У ньому жінка відверто розповіла історію свого сина.

Читайте також Прибічник окупантів і зрадник України носить Орден Богдана Хмельницького

Служба чоловіка на окупанта

Мати бойовика зазначила, що її син ще на початку травня 2014 року пройшов військову підготовку в Росії, на військовій базі ПВК "Вагнера" в Молькіно, що в Краснодарському краї.

Після цієї підготовки Дмитра Долгих відправили до Слов'янська, до офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна. Найманець майже одразу загинув під Ямполем 19 червня 2014 року.

Росія готувала бійців ще навесні 2014 року

Казанський наголосив, що з інтерв'ю жінки зрозуміло, що росіяни в травні 2014 року, коли бойові дії на Донбасі ще не почалися, вже активно навчали у себе бойовиків для відправки в Україну.

Водночас російські політики та експерти запевняли, що в Україні насправді "внутрішній конфлікт", "громадянська війна", до яких Росія не має жодного стосунку.

Зверніть увагу! Раніше колишній ватажок бойовиків Гіркін визнав роль Росії у війні на Донбасі. Він заявив, що в окупантів на Донбасі є проблеми з людськими ресурсами та озброєнням, а більш ніж половина техніки несправна. За його словами, відповідальність за це несе Росія, зокрема міністерство оборони.

Мати загиблого бойовика розповіла про його навчання у Росії у 2014 році: відео