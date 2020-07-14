Жительница Харькова задушила собственного 10-летнего сына, а потом покончила с собой. На месте правоохранители нашли предсмертную записку.

Трагедия произошла 13 июля в Новобаварском районе Харькова, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Правоохранители выяснили, что 37-летняя женщина вскрыла себе вены и умерла от потери крови после того, как задушила сына. Она оставила предсмертную записку.

Соседи говорят, что женщина вела себя адекватно, алкоголем не злоупотребляла. Часто просила деньги в долг, но не возвращала их.

Были проблемы с деньгами

В полиции также подтверждают, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы: брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть.

Из-за трудностей с деньгами находилась в депрессивном состоянии, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекалась.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство", следственные действия продолжаются.