Жителька Харкова задушила власного 10-річного сина, а потім наклала на себе руки. На місці правоохоронці знайшли передсмертну записку.

Трагедія сталася 13 липня в Новобаварському районі Харкова, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що 37-річна жінка порізала собі вени та померла через втрату крові після того, як задушила сина. Вона залишила передсмертну записку.

Сусіди кажуть, що жінка поводилась адекватно, алкоголем не зловживала. Часто просила гроші в борг, але не повертала їх.

Були проблеми з грошима

У поліції також підтверджують, що останні пів року харків’янка мала фінансові проблеми: брала кредити та не могла їх самостійно повернути.



Через труднощі з грошима перебувала у депресивному стані, до адміністративної та кримінальної відповідальності раніше не притягувалась.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, слідчі дії тривають.