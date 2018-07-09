Мать крымского политзаключенного прекратила голодовку, – правозащитник

Мать крымского политзаключенного Нури Примова – Раиме Примова, которая 20 июня объявила голодовку с требованием освободить ее сына – начала принимать пищу.

Об этом 9 июля проинформировал правозащитник Абдурешит Джеппаров.

Читайте также: Украинские политзаключенные в РФ: как родственники и адвокаты борются за освобождение пленников

Насколько мне стало известно, вечером 3 июля Раиме Примова приняла решение все же прекратить голодовку,

– сказал Джеппаров.

20 июня Раиме Примова начала голодать и написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на обращение Примовой ответят в течение месяца.

За 10 дней голодовки мать политзаключенного похудела на 3 килограмма. После начала голодовки во время осмотра врач-терапевт настаивал на прекращении такой формы протеста из-за серьезного риска для ее здоровья.

Что известно о Нури Примове?

Крымский татарин, один из фигурантов севастопольского "дела Хизб ут-Тархир", задержан российскими силовиками в октябре 2017 года. Его приговорили к 5 годам колонии.

ФСБ инкриминирует ему участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.