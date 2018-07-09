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Мати кримського політв'язня припинила голодування, – правозахисник

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Раїме Примова голодувала з 20 червня
Раїме Примова голодувала з 20 червня / 24 канал

Мати кримського політв'язня Нурі Примова — Раїме Примова, яка 20 червня оголосила голодування з вимогою звільнити її сина – почала вживати їжу.

Про це 9 липня проінформував правозахисник Абдурешит Джеппаров.

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Наскільки мені стало відомо, увечері 3 липня Раїме Примова прийняла рішення все ж припинити голодування,
– сказав Джеппаров.

20 червня Раїме Примова почала голодувати і написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина. У ФСБ відповіли, що на звернення Примової нададуть відповідь протягом місяця.

За 10 днів голодування матір політв'язня схудла на 3 кілограми. Після початку голодування під час огляду лікар-терапевт наполягав на припиненні такої форми протесту через серйозний ризик для її здоров’я.


Що відомо про Нурі Примова? Кримський татарин, один з фігурантів севастопольської "справи Хізб ут-Тархір", затриманий російськими силовиками в жовтні 2017-го року. Його засудили до 5 років колонії.
ФСБ інкримінує йому участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їхні переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Теги: Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини України Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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