Мать Усамы бен Ладена впервые за долгое время дала интервью о сыне

Мать убитого Усамы бен Ладена Алия Ганем впервые после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, дала интервью.

"Он был хорошим мальчиком, склонным к наукам", – сказала Алия Ганем.

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По ее словам, Усама радикализировался в 50-е во время учебы в университете. Значительное влияние на него оказало группировки "Братья мусульмане". Сейчас семья бывшего главы "Аль-Каиды" живет в Саудовской Аравии. Они много лет успешно занимаются строительным бизнесом.

Его мать развелась с отцом Усамы, когда тот был еще маленький, и вышла замуж во второй раз. Последний раз родственники видели Усаму в 1999 году в Афганистане. Они приезжали туда к нему в гости. Как рассказал сводный брат Усамы, Алия Ганем так и не смогла смириться с тем, что ее сына признали террористом номер один в мире.

Люди, которых он встретил, в университете изменили его. Он стал другим человеком. Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил некоторых людей, которые промыли ему мозги. Ему тогда было всего 20. Вы можете назвать это культом,

– рассказала мать Усамы бин Ладена.

Видео об Усаме бен Ладене