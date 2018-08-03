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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Мати Усами бін Ладена вперше за довгий час дала інтерв'ю про сина

392 Читать новость на русском
Усама Бен-Ладен
Усама Бен-Ладен / Фото з відкритих джерел

Мати убитого Усами Бен-Ладена Алія Ганем уперше після терактів 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку, дала інтерв’ю.

"Він був гарним хлопцем, схильним до наук", – сказала Алія Ганем.

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За її словами, Усама радикалізувався у 50-ті під час навчання в університеті. Значний вплив на нього справило угруповання "Брати мусульмани". Нині родина колишнього очільника "Аль-Каїди" мешкає в Саудівській Аравії. Вони багато років успішно займаються будівельним бізнесом.

Його мати розлучилася з батьком Усами, коли той був ще маленький, і одружилася вдруге. Востаннє родичі бачили Усаму у 1999 році в Афганістані. Вони приїжджали туди до нього в гості. Як розповів зведений брат Усами, Алія Ганем так і не змогла змиритися з тим, що її сина визнали терористом номер один у світі.

Люди, яких він зустрів, в університеті змінили його. Він став іншою людиною. Він був дуже гарною дитиною, поки не зустрів деяких людей, які промили йому мізки. Йому тоді було лише 20. Ви можете назвати це культом,
– розповіла мати Усами бін Ладена.

Відео про Усаму бін Ладена

 

Теги: Аль-Каїда Тероризм Усама бін Ладен іслам Саудівська Аравія Пакистан
Джерело: 24 канал
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