В Тернополе 21 апреля состоялся полуфинальный матч на Кубок Украины по футболу между командами Агробизнес и Динамо. Провели его с заполненным стадионом, где на многих зрителях не было масок.

На многих болельщиках не было защитных масок, а социальная дистанция игнорировалась. Такую информацию 24 каналу предоставили очевидцы, побывавшие на стадионе.

Кстати Билеты на матч 1/2 финала Кубка Украины Агробизнес – Динамо раскупили за 25 минут

Забитый до отказа стадион

Болельщики, посетившие матч, начали активно выкладывать фото и видео со стадионов в соцсетях. На них было видно, что стадион был забитым, а норму в 25% заполненности превысили.

На многих зрителях маски либо отсутствовали вообще, либо висели на подбородке, не прикрывая нос.

Диктор на стадионе объявлял просьбу соблюдать дистанцию, однако его встретили смехом и игнорированием.

Болельщики на стадионе в Тернополе без масок: видео 24 канала

Заполненный болельщиками стадион в Тернополе: видео из инстаграма vitalii_paladiichuk

Важно! 16 апреля городские власти Тернополя разрешили заполнение городского стадиона до 25% от общего количества арены, которая составляет 15 тысяч зрителей.

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Раскуплены моментально билеты

19 апреля стартовала продажа билетов: около 9:00 она началась, а уже в 09:25 свободных билетов не осталось. Впрочем, как сообщают местные СМИ, местные жители делали копии билетов, а тщательной проверки на входе не было.

Такую же информацию 24 каналу предоставили очевидцы матча.

Что о матче говорят в полиции

Тем временем в полиции отмечают: полуфинальный матч на Кубок Украины по футболу прошел без грубых нарушений общественного порядка.

Благодаря принятым мерам безопасности, грубых нарушений публичного порядка и карантинных ограничений допущено не было,

– сообщают в полиции.

Безопасность игроков и болельщиков во время матча обеспечивали 350 полицейских и 40 военнослужащих Нацгвардии Украины.

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