Без масок, дистанции и с забитым стадионом: в Тернополе прошел футбольный матч Кубка Украины
В Тернополе 21 апреля состоялся полуфинальный матч на Кубок Украины по футболу между командами Агробизнес и Динамо. Провели его с заполненным стадионом, где на многих зрителях не было масок.
Источник:24 канал
На многих болельщиках не было защитных масок, а социальная дистанция игнорировалась. Такую информацию 24 каналу предоставили очевидцы, побывавшие на стадионе.
Кстати Билеты на матч 1/2 финала Кубка Украины Агробизнес – Динамо раскупили за 25 минут
Забитый до отказа стадион
Болельщики, посетившие матч, начали активно выкладывать фото и видео со стадионов в соцсетях. На них было видно, что стадион был забитым, а норму в 25% заполненности превысили.
На многих зрителях маски либо отсутствовали вообще, либо висели на подбородке, не прикрывая нос.
Диктор на стадионе объявлял просьбу соблюдать дистанцию, однако его встретили смехом и игнорированием.
Болельщики на стадионе в Тернополе без масок: видео 24 канала
Заполненный болельщиками стадион в Тернополе: видео из инстаграма vitalii_paladiichuk
О матче Динамо разгромило сенсационный Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины: видео
Раскуплены моментально билеты
19 апреля стартовала продажа билетов: около 9:00 она началась, а уже в 09:25 свободных билетов не осталось. Впрочем, как сообщают местные СМИ, местные жители делали копии билетов, а тщательной проверки на входе не было.
Такую же информацию 24 каналу предоставили очевидцы матча.
Что о матче говорят в полиции
Тем временем в полиции отмечают: полуфинальный матч на Кубок Украины по футболу прошел без грубых нарушений общественного порядка.
Благодаря принятым мерам безопасности, грубых нарушений публичного порядка и карантинных ограничений допущено не было,
– сообщают в полиции.
Безопасность игроков и болельщиков во время матча обеспечивали 350 полицейских и 40 военнослужащих Нацгвардии Украины.
Какова ситуация с коронавирусом в Тернополе
- За минувшие сутки здесь зафиксировали 357 новых случаев коронавируса, умерли 12 больных.
- Всего в области с начала пандемии зафиксировали 64 024 случая COVID-19, умерли 1 005 человек.
- 53 792 больным удалось осилить недуг.
- Сейчас город находится в оранжевой зоне карантинных ограничений.
- С 17 апреля ограничения здесь несколько ослабили: школьники вернулись за парты
Поделиться новостью