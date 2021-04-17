Ситуация с коронавирусом в Тернополе и Херсоне несколько стабилизировалась. Из-за этого местные власти решили ослабить карантинные ограничения.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела карантинные ограничения на Херсонщине. Их решили ослабить на заседании 16 апреля, сообщает ОГА.

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Что разрешили на Херсонщине

Школьники 1 – 11 классов вернутся к занятиям в школе;

непродовольственные рынки и ТРЦ могут работать;

разрешили работу заведений общественного питания.

Ситуация с COVID-19 в области

По данным СНБО, по состоянию на 17 апреля коронавирусом на Херсонщине заразились 28 344 человека. Из них, 787 больных умерли, а 22 708 – выздоровели.

Карантин в области ужесточили 8 апреля и ввели ограничения красной зоны. 9 апреля на пятидневный локдаун решили закрыть сам Херсон.

Что разрешили в Тернополе

В городе вдвое уменьшилось количество заболевших школьников и учителей. Из-за этого ученикам старших классов разрешили вернуться за парты. Однако сейчас у них будет смешанное обучение. То есть будут ходить в школу по группам. Об этом сообщает Т1.

В то же время, по словам мэра Сергея Надала, общая ситуация в городе все еще остается сложной.

Что известно о заболеваемости в городе

По состоянию на 17 апреля коронавирус диагностировали у 62 354 жителей области. Из них 965, к сожалению, умерли, а 51 135 больных выздоровели.

Сейчас город находится в оранжевой зоне, однако 8 апреля местные власти решили усилить карантин, чтобы ситуация не ухудшалась.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала