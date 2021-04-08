С 8 апреля в Тернополе ужесточают карантинные ограничения. Город находится в оранжевой зоне, однако власти решили перестраховаться и добавить новые ограничения.

Участники оперативного штаба приняли решение с 8 апреля увеличить количество тех, кто будет контролировать работу магазинов и заведений питания. В городе наблюдают систематические нарушения карантинных норм.

Недавно Запорожская и Хмельницкая области попали в красную зону

Новые ограничения в Тернополе

С 12 апреля заведения общепита не могут принимать посетителей в помещениях. Разрешено – на открытых летних площадках и на доставку.

ТРЦ будут работать со строгими ограничениями: температурный скрининг посетителей, контроль учета и не более, чем 1 посетитель на 10 квадратных метров торговой площади.

Детские развлекательные и игровые комнаты в ТРЦ закроют.

Запрещено проведение всех массовых мероприятий – развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других. Кроме проведения официальных спортивных мероприятий.

Религиозные мероприятия разрешат с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Как будут работать образовательные учреждения

С 12 апреля ученики 1 – 4 классов будут учиться в привычной форме. Ученики 5 – 11 классов, а также учащиеся внешкольного, профессионального образования – дистанционно.

С 12 апреля в учреждениях профессионально-технического образования разрешили проводить практические занятия в мастерских и лабораториях группами до 15 учеников.

Важно! Сейчас в красной зоне карантина 12 регионов: Запорожье и Хмельницкая область, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области.

Какая ситуация с коронавирусом в городе

По данным Минздрава, Тернопольская область находится в оранжевой зоне карантина.

За сутки 7 апреля на Тернопольщине зафиксировали 796 инфицирований коронавирусом.

Всего в области заболели 59 026 человек.

884 человека умерли, вылечили COVID-19 у 47 654 жителей Тернопольщины.