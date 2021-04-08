Тернопіль посилює карантин: які обмеження
З 8 квітня у Тернополі посилюють карантинні обмеження. Місто перебуває у помаранчевій зоні, однак влада вирішила перестрахуватися і додати нових обмежень.
Джерело:Тернопільська міська рада
Учасники оперативного штабу ухвалили рішення з 8 квітня збільшити кількість тих, хто буде контролювати роботу магазинів і закладів харчування. У місті спостерігають систематичні порушення карантинних норм.
Нещодавно Запорізька та Хмельницька області потрапили до червоної зони
Нові обмеження у Тернополі
- З 12 квітня заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Дозволено – на відкритих літніх майданчиках і на доставку.
- ТРЦ працюватимуть з суворішими обмеженнями: температурний скринінг відвідувачів, контроль обліку і не більше, ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів торговельної площі.
- Дитячі розважальні та ігрові кімнати у ТРЦ закриють.
- Заборонено проведення всіх масових заходів – розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших. Крім проведення офіційних спортивних заходів.
- Релігійні заходи дозволять з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Як працюватимуть освітні заклади
З 12 квітня учні 1 – 4 класів навчатимуться у звичній формі. Учні 5 – 11 класів, а також учні позашкільної, професійної освіти – дистанційно.
З 12 квітня у закладах професійно-технічної освіти дозволили проводити практичні заняття у майстернях та лабораторіях групами до 15 учнів.
Яка ситуація з коронавірусом у місті
- За даними МОЗ, Тернопільська область перебуває у помаранчевій зоні карантину.
- За добу 7 квітня на Тернопільщині зафіксували 796 інфікувань коронавірусом.
- Загалом в області захворіли 59 026 осіб.
- 884 людини померли, вилікували COVID-19 у 47 654 жителів Тернопільщини.
Карантинні обмеження в Україні за зонами / Інфографіка 24 каналу
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