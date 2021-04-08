З 8 квітня у Тернополі посилюють карантинні обмеження. Місто перебуває у помаранчевій зоні, однак влада вирішила перестрахуватися і додати нових обмежень.

Учасники оперативного штабу ухвалили рішення з 8 квітня збільшити кількість тих, хто буде контролювати роботу магазинів і закладів харчування. У місті спостерігають систематичні порушення карантинних норм.

Нещодавно Запорізька та Хмельницька області потрапили до червоної зони

Нові обмеження у Тернополі

З 12 квітня заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Дозволено – на відкритих літніх майданчиках і на доставку.

ТРЦ працюватимуть з суворішими обмеженнями: температурний скринінг відвідувачів, контроль обліку і не більше, ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів торговельної площі.

Дитячі розважальні та ігрові кімнати у ТРЦ закриють.

Заборонено проведення всіх масових заходів – розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших. Крім проведення офіційних спортивних заходів.

Релігійні заходи дозволять з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Як працюватимуть освітні заклади

З 12 квітня учні 1 – 4 класів навчатимуться у звичній формі. Учні 5 – 11 класів, а також учні позашкільної, професійної освіти – дистанційно.