Запорізька та Хмельницька області з 9 квітня потрапляють до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Урядовець зазначив, що на території Запоріжжя та Хмельниччини з опівночі 9 квітня діятимуть обмеження червоної зони карантину.

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Які діють обмеження у червоній зоні карантину:

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

заборона проведення масових заходів;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання,

уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.

Важливо! Також у червоній зоні карантину, окрім Запоріжжя та Хмельниччини, Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.

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У Хмельницькій області самостійно запровадили локдаун

Раніше влада Хмельниччини ухвалила рішення про запровадження локдауну. На такий крок пішла обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Обмеження на території області почнуть діяти з 7 квітня. Наразі їх запровадили на 10 днів – до 18 квітня.

Щодо Запоріжжя, то в обласному центрі локдаун ввели ще 3 квітня.

Яка ситуація з коронавірусом в областях? Станом на 7 квітня на Запоріжжі коронавірус діагностували у 82 487 осіб, померли 1507 хворих. У Хмельницькій області недугу виявили у 70 180 людей, летальних випадків – 1280.

Дані Станом на 7 квітня на Запоріжжі коронавірус діагностували у 82 487 осіб, померли 1507 хворих. У Хмельницькій області недугу виявили у 70 180 людей, летальних випадків – 1280.Дані РНБО

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу