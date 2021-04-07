Україна опинилася на першому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. Ситуація критична й, схоже на те, що ані простий локдаун, ані "інтелектуальний" тут не допоможуть. В таких умовах все частіше чути про запровадження комендантської години.

Останніми днями у засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що в умовах стрімкого зростання хворих на коронавірус в Україні можуть запровадити комендантську годину. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що у випадку, якщо вакцинація не допоможе і буде "медичний колапс" – іншого виходу у влади не буде.

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Для того, щоб зрозуміти суть комендантської години, треба розібратися за яких умов можна її впроваджувати, у чому вона полягає та хто її забезпечує.

Комендантська година та порядок її введення в Україні

Згідно із законодавством, комендантську годину можуть запровадити лише як додатковий захід правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку. Підставою для введення такого режиму є виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема, й пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення.

Я думаю, що не потрібно говорити про впровадження такого заходу, а можна лише говорити про різні форми обмеження пересування громадян. Коли ми порівнюємо нашу ситуацію з іншими країнами, то слід взяти до уваги, що конституційні системи у всіх країнах – різні,

– розповів юрист, старший науковий співробітник Інституту держави й права НАН України Микола Сірий.

За словами експерта, ті демократичні країни, які взяли на себе зобов'язання дотримуватись демократичних прав і свобод громадян, в умовах надзвичайного стану мають право відхилитися від них.

"Але при цьому вони мають прийняти й надзвичайні заходи. Якщо ми говоримо про Україну, то приймається рішення про введення надзвичайного стану відповідно до Конституції України. Прийняти це рішення може Верховна Рада України. Ця процедура у всіх діє по-різному", – додає Микола Сірий.

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Згідно із Законом України "Про надзвичайний стан", після введення комендантської години, забороняється знаходитись в громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби. У такому випадку правоохоронці мають право перевіряти документи у громадян, а в необхідних випадках, навіть, проводити їх огляд, огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла. Щоб перешкодити подальшому поширенню епідемії, Законом України також передбачається екстрене виділення коштів на медицину.

Чи буде повний локдаун в Україні:

У разі введення надзвичайних заходів, будь-які державні підприємства можуть переорієнтувати на вироблення продукції для боротьби з епідемією. У 2020 році на такий крок, наприклад, пішла французька компанія LVMH, заводи якої, замість парфумів та косметики для відомих світових брендів, почали виробляти антисептичні засоби.

Ким саме запроваджується надзвичайний стан

Перший варіант – рішення про запровадження надзвичайного стану набирає чинності лише після затвердження такого рішення парламентом. Другий варіант – такий режим починає діяти відразу після підпису такого рішення президентом, але якщо парламент не затверджує це рішення, тоді воно втрачає силу. Така процедура запровадження діє в Україні, Словенії, Румунії, Португалії, Новій Зеландії, Латвії та Канаді.

Оскільки наразі надзвичайний стан в України не введено, відповідно правові підстави для запровадження комендантської години відсутні.

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Лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін розповів, що сенсу введення комендантської години не бачить.

У Чернівецькій області, де вже понад місяць один з найвищих показників госпіталізації, жорсткий локдаун не знижує цей показник. Це говорить про те, що у нашій країні введені карантинні обмеження – нечесні. Водночас працюють різні заклади громадського харчування: ресторани та кафе, коли "свої" люди заходять з чорного входу. У нас не дотримуються звичайних заходів безпеки,

– впевнений він.

Нещодавно Андрій Александрін прилетів з іншої країни й скептично ставиться до можливості дотримуватися всіх правил у місцях скупчення. я вам скажу, що треба починати з аеропортів "Бориспіль" чи "Жуляни". "Тут не комендантську годину вводити треба, а ще у 2020 році необхідно було проробити заходи безпеки. Тепер пожинаємо плоди", – розповів він.

За словами лікаря, вакцинувати все населення України вийде лише через 10 років.

З вакцинацією у нас теж велика проблема. А штам коронавірусу мутує і це не дуже допоможе. Тому карантинні заходи треба впроваджувати комплексно,

– зазначив епідеміолог Андрій Александрін.

Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко розповів, що введення комендантської години, як додаткового заходу боротьби із пандемією, громадськість може сприйняти по-різному.

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"З тих опитувань, які ми проводили взимку, більшість карантинних заходів сприймалися позитивно, крім закриття ринків та обмеження економічної діяльності. Їх громадяни сприймали як такі, які не відповідають ситуації. Ключовим тут є те, наскільки буде аргументований такий захід", – сказав Міщенко.

У яких країнах світу діє комендантська година

Після досвіду жорстких локдаунів, які негативно позначилися на економіці багатьох країн світу весною 2021 року, уряди почали схилятися до м'яких або, радше, "гібридних" карантинних обмежень. У Франції, Іспанії, Італії, Нідерландах, Великобританії, Португалії діяла чи діє досі комендантська година. Прихильники цього обмеження заявляють, що більшість заражень відбуваються через приватні контакти, зустрічі з друзями та родичами, які можна скоротити, заборонивши виходити людям з дому у пізню годину.

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Сполучені Штати Америки

Надзвичайний стан до 12 квітня, зокрема, ввели в американському місті Маямі-Біч в штаті Флорида після прибуття у місто великої кількості туристів під час весняних канікул. Під час комендантської години у місті обмежили рух транспорту, а підприємства у жвавому районі Саут-Біч зовсім закрили.

Франція

Протягом останніх тижнів зараження коронавірусом зростає і в деяких частинах Європи. Франція, яка була однією із країн, що найбільше постраждали від пандемії, вже втретє закриває школи. На дистанційному навчанні вони пробудуть принаймні до 26 квітня.

Людям дозволили займатися на відкритому повітрі в радіусі 10 км від свого будинку, а в інші частини країни без поважної причини їздити заборонили. Як і в попередніх блокуваннях, їм доведеться заповнити форму, та пояснити, чому вони хочуть покинути свої домівки. Кафе, ресторани, музеї, театри та гірськолижні курорти зачинені по всій Франції ще з 30 жовтня. А загальнонаціональна комендантська година утримувала людей вдома з 18:00 до 6:00 з середини січня. Однак, як показав попередній досвід такого обмеження, це призвело до черг у супермаркетах та недотримання дистанції.

Французи намагалися закупитися після роботи в один і той же час, що і створювало додаткові ризики для заражень. Зараз такі правила дещо пом'якшили, заборонивши людям покидати домівки без особливих потреб з 19:00. Однак, ті підприємства, які були змушені закритись, отримують від держави матеріальну допомогу до 12 000 доларів на місяць або компенсацію, рівну 20% їх доходів з 2019 року.

Німеччина

Німеччина також продовжила чинні обмеження до 18 квітня. Рівень зараження тут перевищив 100 на 100 000 жителів. Однак, заплановане п'ятиденне загальнодержавне блокування канцлером Ангелою Меркель на початку квітня скасували після широкої критики.

Словаччина

На території Словаччини уряд також запровадив нічну комендантську годину з 3 квітня: з дому заборонено виходити з 20:00 по 05:00 годину. Наразі відомо, що такі обмеження будуть діяти до 19 березня, але їх можуть продовжити.

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Іспанія

Комендантська година з 23:00 до 06:00 діє і на території Іспанії, де з початку пандемії зафіксовано понад 69 тисяч смертей. Тут до 9 квітня заборонили подорожі між провінціями, а на відкритих громадських приміщеннях дозволили зустрічатися максимум шістьом людям, у закритих зонах – чотирьом.

Нідерланди

Посилені карантинні обмеження діють і на території Нідерландів. Комендантська година діє з 22:00 до 04:30. А ресторани та магазини залишаються закритими до 20 квітня.

Чеська Республіка

Уряд Чеської Республіки навпаки планує пом’якшити жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, з 12 квітня влада планує зняти заборону на пересування між регіонами. Також планується скасувати комендантську годину, яка діє на території країни з 21:00 до 5:00.

Автор: Аліна Туришин